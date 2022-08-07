OnePlus 10T, Snapdragon 8+ Gen 1 ve 150W şarj ile piyasaya çıkıyor

OnePlus, OnePlus 10T ile şimdiye kadarki en güçlü telefonlarını tanıttı. OEM, bu yılki sürüm stratejisini değiştirdi ve ikinci yarıda Pro olmayan akıllı telefonu piyasaya sürüyor. Tabii ki, daha düşük fiyat yapısı ile sunmak için bazı özellikleri kesmek zorunda kaldı. Ancak Oneplus 10T aslında 10 Pro‘yu belirli yönlerden yendi.

OnePlus 10T Özellikleri

Ekrandan başlayarak, 1080 x 2412 piksel çözünürlüğe sahip OLED olmaya devam ediyor. Ayrıca HDR10+ standardıyla uyumlu 120 Hz‘e kadar yenileme hızını ve 10 bit renk derinliğini destekliyor. Ekran diyagonal olarak 6.7″ boyutundadır (tıpkı 10 Pro gibi). Ancak daha gelişmiş LTPO2 yerine standart bir OLED panele yerleştirilmiş.

10 Pro üzerindeki iki yükseltmeden biri yonga seti. OnePlus 10T, ABD pazarı için 8GB veya 16GB RAM ve 128GB veya 256GB UFS 3.1 depolama ile eşleştirilmiş daha yeni Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti üzerinde çalışıyor. Hindistan’da ise 12GB/256GB seçeneği ile satışa sunulacak.

OnePlus ayrıca, OnePlus telefonundaki en büyük buhar odasına sahip yeni bir 3D Soğutma Sistemini öne çıkarır.

Maliyeti düşük tutmak için OnePlus, kamera donanımını 10 Pro’ya kıyasla önemli ölçüde düşürdü. Gelişmiş ultra geniş kamera ve 3x telefoto lensi, yaygın olarak kullanılan ve büyük ölçüde etkileyici olmayan 8MP ultra geniş ve 2MP makro kameralarla değiştirilmiş. İyi haber şu ki, 10 Pro’nun ana Sony IMX766 sensörü değişmedi. Geniş f/1.8 diyafram açıklığı ve optik olarak stabilize edilmiş bir lens ile birleştirilmiştir.

Selfie kamera, büyük 1.0µm piksel ve f/.2.4 diyafram açıklığına sahip 16 MP sensör ile geliyor.

Donanım, 150W‘a kadar SuperVOOC şarjını destekleyen 4.800 mAh pilden güç alıyor, ancak akıllı telefon 160W güç adaptörüyle birlikte geliyor. Belki de Realme GT Neo3 150W Sürümü için kullanılanla aynıdır. 110V elektrik prizi olan ülkelerde bir handikap var, telefon 125W şarjla dolacak.

İçinizin rahat etmesi için OnePlus, uzun vadede hücrenin aşınmasını önemli ölçüde azaltması gereken Pil Sağlığı Motoru olarak adlandırılan sistemini tanıtıyor. Pilin, 1.600 şarj döngüsünden sonra kapasitesinin yaklaşık %80’ini koruyacağına söz verildi.

OnePlus 10T Fiyatı

Mevcut renkler Moonstone Black ve Jade Green olarak belirlenmiş. Avrupa ön siparişleri bugün 25 Ağustos’ta yapılacak gönderilerle açılıyor. Temel 8/128GB model 699€, 12/256GB versiyonu ise 799€ fiyat yapısına sahip olacak.

Moonstone Black Jade Green

OnePlus 10T Çıkış Tarihi

ABD’de, telefon 8/128GB model için 649 dolardan başlayacak ve yükseltilmiş sürüm 749 dolardan başlayacak. OnePlus‘ın kendi mağazası Amazon ve Best Buy‘da ön siparişler 1 Eylül’de, sevkiyatlar ise 29 Eylül’de başlayacak.