Ana SayfaAkıllı TelefonOnePlus 11, Çok Yakında Satışa Çıkacak

OnePlus 11, Çok Yakında Satışa Çıkacak

Bu yılın başlarında OnePlus, OnePlus 10 Pro'yu ilk amiral gemisi modeli olarak piyasaya sürmüştü ve Pro modeli satışa çıkmadı. Ancak yeni bir rapor, markanın bu yıl OnePlus 11'i piyasaya süreceğini gösteriyor.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
11
OnePlus 11 Pro teknik özellikleri sızdı: Snapdragon 8 Gen 2 ve 100W şarj

Samsung Galaxy M23 5G İnceleme

Samsung, hem A serisi hem de M serisi akıllı telefon serisini sürekli olarak genişletiyor. Aynı...

Yıl sonuna yaklaşırken, akıllı telefon markalarının genellikle yıl sonu veya yeni yılın başında piyasaya çıkacak olan amiral gemisi akıllı telefonlarıyla ilgili çok sayıda bilgi ortaya çıktı. Şimdi ise son bilgiler, OnePlus 11 Pro ile ilgili ilginç detayları ortaya koyuyor.

Bu yılın başlarında OnePlus, OnePlus 10 Pro‘yu ilk amiral gemisi modeli olarak piyasaya sürmüştü ve Pro modeli satışa çıkmadı. Ancak yeni bir rapor, markanın bu yıl OnePlus 11‘i piyasaya süreceğini gösteriyor.

Ancak bu model, tipik olarak bir Pro modelinde veya muhtemelen OnePlus 11 Pro’da bulunan birinci sınıf özelliklere sahip olacak. Haber, Twitter’da “Yeni OnePlus Pro modeline OnePlus 11 adı verilecek” diyen bir kaynaktan geldi.

Başka bir deyişle OnePlus 11 modeli, muhtemelen önümüzdeki yılın en azından ilk yarısı için şirketin gerçek amiral gemisi modeli olacak. Geçen yıla çok benzeyen modellerden biri eksik olacak.

-- Reklam --

Apple, yeni iPad Pro (M2)’yu çok yakında tanıtabilir

Bloomberg'den Mark Gurman, son bülteninde Apple'ın M2 çipli iki yeni iPad Pro tableti "birkaç gün içinde" duyurmasının beklendiğini söyledi....
Önceki İçerik
Apple, yeni iPad Pro (M2)’yu çok yakında tanıtabilir
Sonraki İçerik
Xiaomi 12T Pro İnceleme

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.