OnePlus 11, Çok Yakında Satışa Çıkacak

Yıl sonuna yaklaşırken, akıllı telefon markalarının genellikle yıl sonu veya yeni yılın başında piyasaya çıkacak olan amiral gemisi akıllı telefonlarıyla ilgili çok sayıda bilgi ortaya çıktı. Şimdi ise son bilgiler, OnePlus 11 Pro ile ilgili ilginç detayları ortaya koyuyor.

Bu yılın başlarında OnePlus, OnePlus 10 Pro‘yu ilk amiral gemisi modeli olarak piyasaya sürmüştü ve Pro modeli satışa çıkmadı. Ancak yeni bir rapor, markanın bu yıl OnePlus 11‘i piyasaya süreceğini gösteriyor.

Ancak bu model, tipik olarak bir Pro modelinde veya muhtemelen OnePlus 11 Pro’da bulunan birinci sınıf özelliklere sahip olacak. Haber, Twitter’da “Yeni OnePlus Pro modeline OnePlus 11 adı verilecek” diyen bir kaynaktan geldi.

Başka bir deyişle OnePlus 11 modeli, muhtemelen önümüzdeki yılın en azından ilk yarısı için şirketin gerçek amiral gemisi modeli olacak. Geçen yıla çok benzeyen modellerden biri eksik olacak.