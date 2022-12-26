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OnePlus 11’in Gerçek görüntüleri sızdırıldı

Selin Polat

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OnePlus 11'in Gerçek görüntüleri sızdırıldı

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OnePlus 11‘in son birkaç ay içinde sızdırılan çok sayıda görüntüden nasıl görüneceğini zaten biliyoruz, ancak sahtesini yapmak çok daha zor olduğu için bazı canlı görüntülere sahip olmak her zaman daha iyidir.

Gördüğünüz gibi, fotoğraflar yalnızca daha önce renderlarda gördüklerimizi doğruluyor. Yuvarlak kamera modülü, Hasselblad logosu ve arka panelin kumtaşı benzeri kaplamasıyla karşımızda duruyor. İlginç bir şekilde, ekran gerçekten de düz görünüyor. Biz her hangi bir kavis farkedemedik.

Ek olarak, Weibo’da telefonun yeşil rengini gösteren resmi görünümlü birkaç çizim dolaşıyor gibi görünüyor. Bu kadar profesyonel çekimler monta olabilir mi? bunun yorumunu size bırakıyoruz.

OnePlus 7 Pro‘dan bu yana, şirket amiral gemisi telefonlarını kavisli ekranlarla yapıyor, bu nedenle bu yılın ikinci amiral gemisini düz ekranla görmek bizi şaşırttı.

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Selin Polat
Selin Polathttps://www.cepkolik.com
Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra kendimi teknolojiye verdim ve her türlü teknolojik ürünler ile ilgilendim. 1 Nisan itibari ile de Cepkolik.com ekibinde yer aldım. Ekibimizle birlikte teknoloji ile ilgili en güncel haberleri ve incelemeleri sizlere tüm detayları ile birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz
KaynakGsmarena

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