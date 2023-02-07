OnePlus 11R 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus, geçtiğimiz günlerde diğer cihazların yanı sıra küresel pazar için iki yeni akıllı telefon duyurdu. Markanın piyasaya sürdüğü iki telefon, OnePlus 11 5G ve OnePlus 11R 5G olarak karşımıza çıkıyor. OnePlus 11R 5G, önemli yükseltmelerle geçen yılki OnePlus 10R‘nin üst versiyonu olarak geliyor.

OnePlus 11R 5G

OnePlus 11R 5G, 6,74 inç boyutunda kavisli bir AMOLED ekrana sahip ilk R serisi cihaz olarak karşımıza çıkıyor. FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1.450 nits parlaklık, parmak izi tarayıcı ve HDR10+ desteğini bizlere sunuyor.

Akıllı telefon, yarım hap şeklindeki parlak bir desenin altında dairesel bir kamera modülü ile OnePlus 11 5G ile aynı tasarıma sahip. Kamera tarafında ise OnePlus 11R 5G, üçlü bir arka kamerayla geliyor.

Kamera modüllerinde OIS destekli 50MP Sony IMX890 sensörü, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro birimi oluşturuyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası var.

OnePlus 11R 5G telefonu, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ile geliyor.

16 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB depolama içeriyor. Makine öğrenimi ve yapay zeka yoluyla bellek kullanımının yeniden konumlandırılmasını hızlandıran bir RAM-Vita özelliği var. Cihaz, ısı dağılımı için sekiz kanallı bir VC soğutma sistemine sahip. Akıllı telefon, gücünü 100W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pilden alıyor. Yazılım açısından, üstte OxygenOS 13 arayüzüne sahip Android 13 işletim sistemiyle çalışıyor.

OnePlus 11R 5G, Sonic Black ve Galactic Silver renk seçenekleriyle sunuluyor. 8GB + 128GB ve 16GB + 256GB RAM ve depolama seçenekleriyle dünya piyasasında 699 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.