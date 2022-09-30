Ana SayfaAkıllı TelefonOnePlus 11R teknik özellikleri sızdırıldı

OnePlus 11R teknik özellikleri sızdırıldı

OnePlus, OnePlus 10 serisinde şimdiye kadar üç cihaz piyasaya sürdü 一OnePlus 10 Pro , OnePlus 10R ve OnePlus 10T . Şirket, OnePlus 10T'yi Ağustos ayında Hindistan'da ve küresel olarak piyasaya sürdü. OnePlus 11R ise, Nisan 2022'de Hindistan'da piyasaya sürülen OnePlus 10R'nin halefi olacak.

Ahmet Ekinler

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
OnePlus 11R teknik özellikleri sızdırıldı
OnePlus 10R

Netflix’te Yeni Çıkacak Dizi ve Filmler (Ekim 2022)

Netflix, 2022'nin Ekim ayında platformda pek çok sayıda müthiş içerikler yayınlayacak, bu yüzden şimdi yayınlanan...

OnePlus 10R bu Mayıs ayında piyasaya sürüldü ve Çinli şirketin, uygun bir şekilde OnePlus 11R adlı halefi üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Genellikle güvenilir bir kaynaktan gelen yeni bir sızıntıya göre 11R, tıpkı selefi gibi 6.7 inç 1080 x 2412 Piksel 120 Hz AMOLED dokunmatik ekranla gelecek. Bununla birlikte, 10R’den farklı olarak, Qualcomm’un Dimensity 8100‘den oldukça yükseltilmiş olan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti tarafından desteklenecektir.

OnePlus 11R, görünüşe göre 8GB ve 16GB RAM seçenekleri ve 128GB ve 256GB depolama seçenekleriyle sunulacak. Üçlü arka kamera kurulumu, 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro kameradan oluşacak, ön tarafında ise selfie’ler için 16 MP’lik bir kamera olacak. Kamera kurulumu bir önceki model olan OnePlus 10R ile benzerlik taşıyor.

OnePlus 11R, 100W hızlı kablolu şarj desteğine sahip 5.000 mAh pile sahip olacak. Bu, aynı kapasite hücresine sahip 10R’deki 80W’dan fazladır. Şu anda OnePlus 11R’nin ne zaman resmiyet kazanacağını bilmiyoruz, ancak sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

-- Reklam --

Samsung Eski Akıllı Telefonlarını Tamamen Yeniliyor!

Bir alıcının yeni bir telefon satın alırken harcamaktan kaçınmamsının yollarından biri, yenilenmiş bir modeli tercih etmektir. Samsung, amiral gemisi Galaxy...
Önceki İçerikPorsche halka açıldı, başlangıç değeri 72 milyar doları aştı
Sonraki İçerikStadia için oyun bitti, 2023’ün başında kapanacak
KaynakGsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.