OnePlus 11R teknik özellikleri sızdırıldı

OnePlus 10R bu Mayıs ayında piyasaya sürüldü ve Çinli şirketin, uygun bir şekilde OnePlus 11R adlı halefi üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Genellikle güvenilir bir kaynaktan gelen yeni bir sızıntıya göre 11R, tıpkı selefi gibi 6.7 inç 1080 x 2412 Piksel 120 Hz AMOLED dokunmatik ekranla gelecek. Bununla birlikte, 10R’den farklı olarak, Qualcomm’un Dimensity 8100‘den oldukça yükseltilmiş olan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti tarafından desteklenecektir.

OnePlus 11R, görünüşe göre 8GB ve 16GB RAM seçenekleri ve 128GB ve 256GB depolama seçenekleriyle sunulacak. Üçlü arka kamera kurulumu, 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro kameradan oluşacak, ön tarafında ise selfie’ler için 16 MP’lik bir kamera olacak. Kamera kurulumu bir önceki model olan OnePlus 10R ile benzerlik taşıyor.

OnePlus 11R, 100W hızlı kablolu şarj desteğine sahip 5.000 mAh pile sahip olacak. Bu, aynı kapasite hücresine sahip 10R’deki 80W’dan fazladır. Şu anda OnePlus 11R’nin ne zaman resmiyet kazanacağını bilmiyoruz, ancak sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.