Ana Sayfa » Akıllı Telefon OnePlus 13 Kamera ve Batarya Özellikleri Belli Oldu Akıllı Telefon OnePlus 13 Kamera ve Batarya Özellikleri Belli Oldu Emine Emre 1 Görüntüleme

Akıllı telefon piyasasındaki pazar payını artırmaya çalışan OnePlus yeni telefonlarını kullanıcıya sunmaya devam ediyor. OnePlus giriş seviye, orta segment ve amiral gemisi cihazları ile her segmentte rekabetin güçlü oyuncularından biri ve şimdi de yeni bir amiral gemisi telefon üzerinde çalışıyor; OnePlus 13. Daha önce bazı özellikleri sızdırılan OnePlus 13 kamera ve batarya özellikleri belli oldu. İşte ayrıntılar…

OnePlus 13 Kamera ve Batarya Özellikleri Belli Oldu

OnePlus, amiral gemisi telefonu OnePlus 12 ile güzel bir başarıya imza atmıştı. Şimdi ise bu cihazın halefi olan OnePlus 13 üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda OnePlus yeni amiral gemisi telefonun bazı özellikleri daha evvel ortaya çıkmıştı. Şimdi de batarya ve kamera özellikleri belli oldu.

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Akıllı telefon piyasasının güçlü sızıntı kaynaklarından biri olan Digital Chat Station’dan gelen bilgilere göre OnePlus 13, 6000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Selef modeli olan OnePlus 12 bataryası 5400 mAh kapasiteli idi. Bu bakımdan pil tarafında cihazın daha da güçlendiği söylenebilir. Batarya kapasitesinin yanı sıra cihazın 50 W’lik kablosuz şarj desteği ve 100 W’lik de kablolu şarj desteği ile geleceği de cihazın belli olan özellikleri arasında.

Digital Chat Station’ın aktardığı bilgilere göre OnePlus 13 kamera özellikleri bakımından selef modeline göre bir farklılık barındırmayacak. Bu bakımdan OnePlus’ın şaşırtıcı bir strateji izlediği söylenebilir zira üst segment, amiral gemisi modellerde genellikle özellikler yükseltilir.

OnePlus 13, OnePlus 12 ile Aynı Kamera Özelliklerine Sahip Olacak

OnePlus’ın yeni amiral gemisi telefonu işlemcisi, ekran özellikleri vs gibi konular hakkında henüz ortaya çıkan bir bilgi bulunmuyor ancak cihazın Qualcomm’un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 ile gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte OnePlus 13’ün özelliklerini tahmin edebilmek, bir fikir yürütebilmek adına OnePlus 12 modelinin özelliklerini listeleyelim: