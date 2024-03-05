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BBK Electronics’in alt kuruluşu olan ve 2013 yılından bu yana faaliyet gösteren OnePlus, akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biridir. Markanın yeni çıkaracağı ürünü, piyasada bir ilki gerçekleştirecek ve OnePlus 13 SnapDragon 8 Gen 4 işlemcili ilk android telefon olacak. Gücüyle dikkatleri üzerine çeken cihazın muhtemel kamera özellikleri de oldukça beğenildi. İşte detaylar…

OnePlus 13 SnapDragon 8 Gen 4 İşlemcili İlk Android Telefon Olacak

Global çapta yarı iletken üretimi konusunda lider markalardan biri olan Qualcomm , güçlü akıllı telefonlar için ürettiği SnapDragon 8 Gen 3’ü 2023 yılının Ekim ayında duyurmuştu. Söz konu işlemcinin yeni çıkmasına rağmen marka SnapDragon 8 Gen 4 işlemcisi ile gündeme oturdu ve bu işlemcinin de kısa zamanda piyasada yerini alması bekleniyor.

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Oppo’dan ayrılmış olan Pete Lau tarafından kurulan OnePlus, bilindiği üzere akıllı telefon pazarında güçlü bir yere sahip. Oppo, Vivo, Realme, iQOO gibi markalarla birlikte BBK Elektronik’in çatısı altında bulunan OnePlus, Çin menşeli bir şirkettir. Kısa bir zaman içerisinde yeni amiral gemisi telefonu piyasaya sürmesi beklenen marka, OnePLus 13 ile kullanıcının karşısına çıkacak. Bu kapsamda kullanıcıyı heyecanlandıran yeni bir haber var ki o da OnePlus 13’ün Qualcomm’un yeni işlemcisi SanpDragon 8 Gen 4 ile geleceği yönünde.

SnapDragon 8 Gen 3 ile amiral gemisi telefonlara üstün güç performansı sağlayan marka şimdi daha güçlüsü ile telefonları destekleyecek ve bu telefonların ilki ise OnePlus 13 olacak. Akıllı telefon piyasası için bu gerçekten heyecanlandıran bir gelişme. Söz konusu haberin kaynağı ise sektörde güvenilir bir kaynak olarak adını duyurmuş olan Smart Pikachu.

SnapDragon 8 Gen 4 Selefinden Yaklaşık Yüzde 50 Daha Güçlü

Smart Pikachu gücünü SanpDragon 8 Gen 4 işlemcisinden alacak olan ilk Android cihazın OnePlus 13 olacağını aktardı. Daha evvel ortaya çıkan bilgiler ışığında bahse konu işlemci 3nm teknolojisinin kullanıldığı TSMC’nin N3E üretim sürecinde oluşturulmaktadır. Qualcomm teknolojisi olan SnapDragon 8 Gen 4’ün selefine göre yüzde 50’ye yakın daha üstün performans sunacağı belirtilmekte.

Amiral Gemisi OnePlus 13’ün bazı bilinen özelliklerinden de bahsedelim… OnePlus 13 kullandığı işlemci sayesinde gücüyle ön plana çıkmakta. Bununla birlikte cihaz,OLED teknolojisiyle üretilmiş, 6,75 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. 5600 mAh’lık bir bataryaya sahip olan cihaz, bu bakımdan da oldukça güçlü diyebiliriz.

Fotoğraf çekmeyi sevenler içinse kamera özellikleri gerçekten ilgi çekici. OnePlus 13 kamera bakımından 108 MP, 50 MP, 48 MP ve 13 MP kameralara sahip olacak. Cihazın görüntü kalitesi ile de kullanıcıyı etkileyeceği kesin gibi görünüyor.