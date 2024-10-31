Ekim ayında amiral gemisi telefon rekabetine katılan markalardan biri de OnePlus oldu. Vivo, Xiaomi, Honor ve benzeri gibi markalar yeni üst segment telefonlarını tanıttılar. Şimdi ise OnePlus 13 tanıtımı yapıldı, özellikleri ve fiyatı belli oldu. OnePlus 13 uygun fiyatlı bir amiral gemisi, bir fiyat performans telefonu olarak piyasaya geliyor. İşte cihaz hakkında merak edilen tüm detaylar.

OnePlus 13 Tanıtımı Yapıldı, Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu!

Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan OnePlus yeni, uygun fiyatlı amiral gemisi telefonunu tanıttı. Fiyat performans telefonu olarak gelen OnePlus 13, muhteşem bir rekabete sıkı bir şekilde hazırlanmışa benziyor. Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga setinden gücünü alan cihaz diğer özellikleri ile de oldukça ilgi çekeceğe benziyor

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Orta sınıf telefon fiyatına amiral gemisi telefon özellikleri sunan OnePlus 13; BOE imzalı, 6.82 inç büyüklüğünde LTPO AMOLED panele sahip. 1440 x 3168 piksel çözünürlük sunan panel 4500 nit parlaklık seviyesine ve Crystal Shield korumasına sahip. Dolby Vision ve HDR10+ desteğine sahip olan panel 120 Hz tazeleme hızı sunmakta. Ekranın tasarımı ise dört taraftan hafif kıvrımlı şekilde.

IP 68 ve IP69 sertifikalarına sahip olan telefon suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Qualcomm’un yeni çıkan amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile gelen cihaz oldukça yüksek bir performans sunuyor. Bahse konu yonga seti çoklu çekirdek testinde Apple’ın A18 Pro’sundan bile daha yüksek bir performans sunuyor. Snapdragon 8 Elite güç tasarrufu, performans ve ışın izleme konusunda oldukça yüksek performansa sahip.

Hem Güçlü Hem Uygun Fiyatlı Telefon

OnePlus 13, 24 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar da depolama alanı sunmakta. 9925mm² VC ısı dağıtım ünitesine sahip olan telefon 6000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelmekte. Bunların yanı sıra OnePlus 13, 100 W’lık kablolu şarj, 50 W’lık da kablosuz şarj desteğine sahip. 36 dakikada tam şar olabilen telefon 13 dakikada da yüzde 50 şarj olmakta.

OnePlus 13 kamera kısmında ise Hasselblad imzası görüyoruz. Ara kamera kurulumunda 3 adet sensör yer almakta. Ana kamerası OIS destekli Sony LYT-808 sensör bulunuyor ve bunun yanı sıra; 50 MP çözünürlüklü OIS destekli, 3x zoom yapabilen periskop kamera ile 120 derece geniş açılı 50 Megapiksel çözünürlüklü kamera yer almakta.

OnePlus uygun fiyatlı amiral gemisi telefonu Çin piyasasında Android 15 tabanlı ColorOS 15 işletim sistemini; küresel pazar da ise OxygenOS 15 işletim sistemini kullanmakta. OnePlus 13 mavi, obsidiyen ve beyaz renk seçenekleri ile kullanıcıya sunulmakta.

OnePlus 13 Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

OnePlus 13 fiyatı 632 dolar seviyesinden başlamakta ve RAM – depolama alanı özelliklerine göre farklılık göstermekte. Cihaz 1 Kasım 2024’te Çin piyasasında, 2025 yılının başında ise global pazarda satışa çıkacak. Fiyatlar ise şu şekilde:

OnePlus 13 12 GB/ 256 GB: 632 dolar

OnePlus 13 2 GB/ 512 GB: 688 dolar

OnePlus 13 16 GB/ 512 GB: 744 dolar

OnePlus 13 16 GB/ 1 TB: 842 dolar

OnePlus 13 özelliklerini kısaca listelemek gerekirse: