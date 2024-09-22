OnePlus’ın yeni amiral gemisi 13R modeli piyasa tarafından heyecanla bekleniyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile gelmesi beklenen OnePlus 13R performansı dudak uçuklattı. Performans testleri sonuçlarına bakıldığında OnePlus 13R’nin iPhone 16 Pro’ya rakip olabileceği konuşuluyor. İşte ayrıntılar…

OnePlus 13R Performansı Dudak Uçuklattı, iPhone’a Rakip mi Geliyor?

En tercih edilen telefonlardan olan iPhone yeni bir rakiple karşı karşıya; OnePlus. OnePlus’ın yeni çıkacak olan amiral gemisi telefonu 13R modeli performans testlerinde oldukça şaşırtıcı sonuçlar verdi. OnePlus 13R’nin performansı iPhone 16 Pro ile karşılaştırıldı ve büyük bir yarışın başlayacağı sinyalleri alındı.

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20 Eylül’de satışa çıkan iPhone 16 Pro Apple A18 Pro yonga seti barındırmakta. Oldukça üst seviye bir performansa sahip olan telefon Genshin Impact’i 60 fps hızında, 4.05W enerji kullanarak çalıştırabilmekte. Yapılan testlerde görüldüğü üzere A18 Pro işlemcisi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3’ten (enerji tüketimi 5.81W) ve MediaTek Dimensity 9300+’tan (5.61W enerji tüketimi) daha üst seviyede konumlanmış durumda. Buradan anlaşılacağı üzere A18 pro çip seti daha az enerji tüketerek daha çok verim sunuyor.

Yakın zamanda kullanıcıya sunulması beklenen OnePlus 13R Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ile geleceği söylenmekte. iPhone 16 Pro ile karşılaştırılan cihazların pek çoğu hali hazırda piyasaya çıkmış değil ve pek çoğu da performans ve/ veya ekran özellikleri bakımından iPhone 16 Pro ile yarışabilecek düzeyde. OnePlus 13R hem ekran özellikleri hem de performans bakımından iPhone 16 Pro ile rekabet edebilecek düzeyde.

Asya Pazarına OnePlus Ace 5 Markası ile Çıkacak

Global pazarda OnePlus 13R markası ile piyasaya sürülecek olan cihaz, Asya pazarında OnePlus Ace 5 markası ile sunulacak. 6000 mAh kapasiteli batarya ile gelmesi beklenen cihazın arka kamera kurulumunda 3 adet lens bulunacak. Cihazda periskop kameranın bulunmayacağı ve 3 kameranın da 50 MP’lik çözünürlüğe sahip olacağı söylenmekte. Ekran kısmına baktığımızda ise BOE imzası görüyoruz. Ortaya çıktığı üzere OnePlus 13R, 1.5K çözünürlüklü, 8T LTPO OLED düz panel ile gelecek. Görüntü kalitesi bakımından da cihazın iPhone 16 Pro sıkı bir rekabete girmesi bekleniyor.

iPhone 16 Pro ile OnePlus 13R rekabeti heyecanla bekleniyor. Güç verimliliği ve performans testlerinden çıkan sonuçlar piyasayı oldukça şaşırtmış durumda. Eğer söylenildiği gibi OnePlus’ın yeni amiral gemisi iPhone 16 Pro ile benzer performans sunuyorsa bu; uygun fiyatla Apple kalitesine ulaşmak anlamına gelir. Böylelikle OnePlus, akıllı telefon piyasasındaki gücünü artırıp yerini sağlamlaştırabilir.

OnePlus 13R’nin 2025 yılında pazara sunulması bekleniyor. iPhone 16 Pro vs OnePlus 13R yarışı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlere buradan aktarıyor olacağız.