OnePlus 9 RT Geekbench’te Görüldü!

OnePlus’ın 15 Ekim’de OnePlus 9 RT uygun fiyatlı amiral gemisi telefonunu duyuracağı tahmin ediliyor. Çin’in 3C sertifikaları sitesinde MT2110 model numarasına sahip yeni bir OnePlus telefon tespit edildi.

Bu cihazın iç pazarda OnePlus 9 RT adıyla resmileşebileceği tahmin ediliyor. Aynı cihaz bugün Geekbench’te tespit edildi. Görünüşe göre şirket, resmi duyurudan önce telefonun performansını dahili olarak test ediyor olabilir.

Geekbench listesi, OnePlus 9 RT‘nin Lahaina kod adlı bir Qualcomm işlemci tarafından çalıştırıldığını gösteriyor. Listede belirtilen yonga setinin yapılandırması ve kod adı, akıllı telefonun Snapdragon 888 işlemci tarafından desteklendiğini ima ediyor.

MT2110 model numaralı telefon, 12 GB RAM ile donatılmış ve Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor. Tek çekirdekli testte 818 ve çok çekirdekli testte 3246 puan aldı. Telefonun bu ay içinde satışa sunulmasını bekliyoruz.

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