OnePlus 9RT, Üç Renk Seçeneğine Sahip Olacak

OnePlus’ın 15 Ekim’de OnePlus 9 RT uygun fiyatlı amiral gemisi telefonunu duyuracağı tahmin ediliyor. Çin’in 3C sertifikaları sitesinde MT2110 model numarasına sahip yeni bir OnePlus telefon tespit edilmişti. Telefonun renk seçenekleri şimdi gün yüzüne çıktı.

Kaynağa göre telefon “Blue Sky Enchantment”, “Hacker Silver” ve “Dark Matter” versiyonlarında satışa sunulacak. Bunlar Çince isimlerin çevirileridir, ancak OnePlus 9 RT’nin Mavi, Gümüş ve Siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacağı sonucuna varabiliriz.

Her üç renk de lansmanda duyurulacak mı ve tüm pazarlarda bulunup bulunmayacaklarını bilmiyoruz. OnePlus 9R‘nin yeşil modeli Çin’e özel olduğu için OnePlus’ın bu renklerden birini bir kez daha bölgeye özel yapıp yapmayacağı da kesin değil.

Geekbench listesi, OnePlus 9 RT‘nin Lahaina kod adlı bir Qualcomm işlemci tarafından çalıştırıldığını gösteriyor. Listede belirtilen yonga setinin yapılandırması ve kod adı, akıllı telefonun Snapdragon 888 işlemci tarafından desteklendiğini ima ediyor.

MT2110 model numaralı telefon, 12 GB RAM ile donatılmış ve Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor. Tek çekirdekli testte 818 ve çok çekirdekli testte 3246 puan aldı. Telefonun bu ay içinde satışa sunulmasını bekliyoruz.

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