OnePlus 9RT, 6.62″ 120Hz OLED, 50MP ana kamera ile Tanıtıldı

OnePlus 9RT oyuna katıldı – ismine rağmen, bu 9R’ye göre normalden daha büyük bir yükseltme gibi geliyor. Ve normal OnePlus 9‘dan da oldukça farklı. Bu yepyeni bir cihaz ve odağında oyun var. Ama buna daha sonra değineceğiz.

OnePlus 9R, aynı ekrana, aynı kameraya, aynı pile sahip olmasının dışında Snapdragon 870 yonga seti (865’in yerine) ile yenilenmiş bir 8T idi.

Pro olmayan telefonlardan biraz daha büyük olan 6.62” ekranla geliyor. (9 ve 9R’nin her ikisi de 6.55” ekrana sahiptir). Bu Samsung E4 AMOLED ekran, 1.080 x 2.400 piksel çözünürlüğe (20:9) sahiptir. HDR10+’ı destekler ve sRGB ve P3 renk modlarına sahiptir.

Ekran, 120 Hz gibi yüksek bir yenileme hızı ve anında tepkiler için 600 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunar. Oyunla ilgili diğer özellikler arasında “4D” dokunsal geri bildirim ve kesintisiz çekim gücü için telefonun etrafına yerleştirilmiş üç Wi-Fi anteni yer alıyor.

Sırada yonga seti var. Elbette bir Snapdragon 888 kullanıyor. 128 veya 256 GB UFS 3.1 depolama (çift kanal) ile birlikte 8 veya 12 GB LPDDR5 RAM (dört kanallı) ile yapılandırılabilir. 12 GB RAM’in yalnızca 256 GB depolama alanıyla kullanılabildiğini unutmayın.

9RT, normal OnePlus 9 ile aynı yonga setini kullanıyor olabilir, ancak “Space Cooling” özelliği %59 daha büyük bir ısı emiciye sahip. Bu, ısı dağılımını %20 oranında artırır. Normal modeli, sürekli performansta zaten oldukça iyiydi, ancak bu model daha da iyi performans gösterecek.

Kameraya gelecek olursak, arka tarafta benzersiz bir kurulum bizi karşılıyor. 9R, kamerasını 8T’den devraldı, ancak 9RT biraz farklı tasarlanmıştır. 9 ve 9 Pro ile aynı Sony IMX766 sensörünü kullanan 50 MP ana kamera ile geliyor.

Bu lens 1/1.56” sensör, DOL-HDR gibi modern özelliklere sahiptir. 1.0 µm pikselleri, oldukça parlak bir f/1.8 diyaframın arkasına yerleştirilmiştir ve 4’e 1’e bölünebilir, Optik Görüntü Sabitleme (OIS) karanlıkta da yardımcı olacaktır. Garip bir şekilde, video kaydı 4K 60 fps ile sınırlandırılmıştır.

123° ultra geniş açılı kamera, daha mütevazı bir 16 MP sensöre ve f/2.2 lense sahip. Burada ayrıca 2 MP makro kamera var. Öne döndüğümüzde selfie kamerası 16 MP IMX471 sensöre (1.0 µm, f/2.4) sahip ve 1080p 30 fps videolar kaydedebiliyor.(elektronik stabilizasyon ile).

Batarya hala 65W hızlı şarj desteğine, özellikle Warp Charge 65T’ye sahip 4.500 mAh iki hücreli bir kapasiteye sahip. Ancak, USB-C bağlantı noktası yalnızca USB 2.0 veri aktarımını destekler. Bu, örneğin bir monitör gibi harici cihazları bağlıyorsanız önemlidir.

Siyah Gümüş Yeşil

Telefonun ekranına yerleşik bir parmak izi okuyucusu var. Ayrıca bu cihaz Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler kullanıyor. İki SIM kartlı ve 5G desteği sunan telefon, ayrıca Wi-Fi 6 (ax, 2×2 MIMO), Bluetooth 5.2 (LDAC ve AAC codec bileşenleri dahil) ve NFC’yi de destekler.

OnePlus 9RT bugün Çin’de ön sipariş vermeye hazırlanıyor, satışlar ve teslimat 19’unda (Salı) başlayacak. Fiyatlar yaklaşık 510$ ‘dan başlayacak.

Telefonu Siyah, Gümüş ve Mavi olarak alabilirsiniz. Diğer ülkelerde OnePlus 9RT’nin ne zaman sunulacağı açıklanmadı. Ayrıca bu sürüm, Çin’deki diğer 9 serisi modellerde olduğu gibi ColorOS 11’i (Android 11 tabanlı) çalıştırır.