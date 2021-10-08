OnePlus 9RT’nin Lansman Tarihi Onaylandı!

OnePlus, bu yılın başlarında uygun fiyatlı bir amiral gemisi olarak Snapdragon 870 işlemci destekli OnePlus 9R‘yi tanıttı. Birden fazla rapor, 9R’nin güncellenmiş bir versiyonunun bu ay çıkacağını iddia etti. Bugün şirket, OnePlus 9RT akıllı telefonunu 13 Ekim’de Çin’de duyuracağına dair resmi bir onay yayınladı.

OnePlus 9RT için bir açılış sayfası artık OnePlus China’nın web sitesinde yayında. Sitede yer alan resmi görseller, telefonun arka tasarımını ortaya çıkardı. Yakışıklı artık iç pazarda ön sipariş için hazır.

Görüntülere bakarsak OnePlus 9RT, farklı bir kamera tasarımı benimsiyor. Telefonun ön tasarımı bilinmemekle birlikte, orijinal modelde kullanıma sunulan delikli ekran görebiliriz. Gümüş model dışında 9RT’nin siyah ve mavi renk seçenekleriyle geleceğini de belirtelim.

Geekbench listesi, OnePlus 9 RT‘nin Lahaina kod adlı bir Qualcomm işlemci tarafından çalıştırıldığını gösteriyordu. Listede belirtilen yonga setinin yapılandırması ve kod adı, akıllı telefonun Snapdragon 888 işlemci tarafından desteklendiğini ima ediyor.

MT2110 model numaralı telefon, 12 GB RAM ile donatılmış ve Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor. Tek çekirdekli testte 818 ve çok çekirdekli testte 3246 puan aldı. Telefonun bu ay içinde satışa sunulmasını bekliyoruz.

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