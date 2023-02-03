OnePlus Ace 2 çok yakında geliyor

OnePlus, Ace 2 akıllı telefon modelini önümüzdeki hafta Çin’de OnePlus 11R‘nin benzer bir modeli olarak satışa sunuyor. OnePlus, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile gelecek olan telefon hakkında bazı ayrıntıları daha paylaştı.

Weibo’da paylaşılan bilgilere göre OnePlus, Ace 2’nin bir Oppo SuperVOOC S güç yönetimi çipi ile geleceğini ve ayrıca Qualcomm yonga setindeki işin bir kısmını yükleyerek gelişmiş görüntü işleme ve yenileme hızı için özel bir ekran çipine sahip olacağını açıkladı.

OnePlus Ace 2 ayrıca oldukça yüksek sayılabilecek 100W hızlı şarj desteğiyle 5.000 mAh bataryaya sahip olacak.

OnePlus, yeni telefonu daha uzun pil ömrü, etkileyici grafikler ve Snapdragon’dan verilen üstün performans ile “üç çipli bir güç merkezi” olarak tanıtıyor. Kullanıcılar pil şarjı üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak. Bu gibi yüksek hızlı şarjların ileride telefon bataryası için sorun teşkil edebileceği tahmin ediliyor. OnePlus bu konuya da açıklık getiriyor ve kapasitesinin en az %80’ini koruyacağını ve 1.600 tam şarj ve deşarj yapılabileceğini aktarıyor. Şirket, bunun dört yıllık kullanım için yeterli olması gerektiğini düşünüyor.

OnePlus Ace 2 ve OnePlus 11R arasındaki en büyük fark, kullanıcı arayüzüdür – Çin’de ColorOS 13’ü kullanacak, küresel sürüm ise OxygenOS arayüzü kullanılacak. Telefonlar, tek bir farkla neredeyse tam olarak OnePlus 11 amiral gemisi gibi görünecek – arkada Hasselblad markası yok, bu da kamera kurulumunu düşürdüğünü gösteriyor.