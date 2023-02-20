OnePlus Ace 2 Dimensity Edition, Gelecek Ay Satışa Çıkacak!

OnePlus kısa süre önce Çin’de OnePlus Ace 2 akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Aynı cihaz, küresel pazarda OnePlus 11R adı altında da piyasaya çıktı. Cihaz gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden alıyor. Telefonun yeni bir modeli de gelecek ay satışa çıkacak. Bu model OnePlus Ace 2 Dimensity Edition adını taşıyor.

Yeni bir rapor, OnePlus Ace 2 Dimensity Edition’ın önümüzdeki ay piyasaya sürüleceğini ortaya koydu. Kaynağımıza göre Ace 2 Dimensity Edition, 2772×1240 piksel, 1450 nit tepe parlaklık, yüzde 100 DCI P3 renk gamı, 1440Hz yüksek frekanslı PWM karartma ve 1.5K çözünürlüğe sahip 6.74 inç AMOLED ekranla gelecek.

120Hz’e kadar çıkabilen uyarlanabilir bir yenileme hızı vaat edecek. Kaynağımız ayrıca Ace 2 Dimensity Edition’ın 64MP OV64M ana kamera, 8MP Sony IMX355 kamera ve 2MP makro kameradan oluşan farklı bir kamera kurulumuna sahip olacağından da bahsediyor.

50MP Sony IMX890 ana kamera ile karşılaştırıldığında, 64MP Omnivision sensörü oldukça düşük bir seviyede kalıyor. Diğer özellikler aynı kalacak gibi görünüyor. Bu, cihazın muhtemelen 100W SuperVOOC hızlı şarj ve Android 13 tabanlı ColorOS 13 işletim sistemi ile eşleştirilmiş 5.000mAh bataryaya sahip olacağı anlamına geliyor. Bunun fiyatının ise OnePlus Ace 2’den daha düşük olmasını bekliyoruz.