OnePlus Ace, 21 Nisan’da Tanıtılacak

OnePlus, Çin’de yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor ve adı Ace olacak. Şirket Weibo profilinde arkada, düz kenarlara sahip ve uyarı kaydırıcısı olmayan üç kamerayı gösteren bir poster bile paylaştı.

Yeni OnePlus Ace resmi olarak 21 Nisan’da gelecek ve bazı raporlar onun Realme GT Neo 3’ün farklı bir modeli olacağını iddia etse de, büyük olasılıkla 28 Nisan’da Hindistan’da piyasaya çıkması beklenen OnePlus 10R’ye benzeyecek.

Üçlü kamera kurulumunun hizası; arka tasarımın harika bir eki olmasına rağmen, gördüğümüz önceki görüntülerle uyumlu olduğunu da belirtelim. Görüntüler ayrıca üstte bir IR sensörü ve altta bir USB-C bağlantı noktası ortaya çıkardı.

Ancak ön tarafın henüz bir görseli yok. Yani ekranın su damlası çentiği mi yoksa delik mi olacağını henüz öğrenmiş değiliz. Lansmana yedi gün kaldı ve OnePlus’ın yeni Ace hakkında daha fazla ayrıntı vermesini bekliyoruz.