OnePlus Ace 5 Tasarımı Belli Oldu, İşte Detaylar!

OnePlus akıllı telefon piyasasında muhteşem bir büyüme göstererek pazar payını artırmaya devam ediyor. Fiyat performans telefonları ile ön plana çıkan marka, yeni üst segment cihazını duyurdu. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile gelen güçlü, amiral gemisi telefonlara rakip OnePlus Ace 5 tasarımı belli oldu. İşte ayrıntılar…

OnePlus Ace 5 Tasarımı Belli Oldu!

OnePlus yeni üst segment telefonu OnePlus Ace 5 tasarımı paylaştı. Marka cihazın iki adet görselini yayınlayarak adeta bir ön duyuru yaptı. Çoğunlukla fiyat performans telefonları tasarlayan marka her segmentte geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. OnePlus Ace 5 de fiyatına göre oldukça yüksek bir performans göstermesi beklenen üst seviye telefon grubuna geliyor.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

OnePlus tarafından paylaşılan görsellere baktığımızda cihazın Oneplus 13 tasarımına benzediğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte cihaz küresel pazarda OnePlus 13R markası ile piyasaya sürülecek. Marka, OnePlus Ace 5 özellikleri hakkında henüz bir bilgi paylaşmasa da daha önceden çıkan sızıntılarla cihazın bazı özellikleri ortaya çıkmıştı; bunları aktaralım…

OnePlus Ace 5 işlemci kısmınsa Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin bulunması bekleniyor. Amiral gemisi segmentine yönelik olarak tasarlanmış olan bu işlemci ile OnePlus Ace 5 yüksek bir performans vaat ediyor. 16 GB RAM ile gelecek olan telefon depolama alanı kısmında ise 512 GB’lık UFS 4.0 bulunacak.

1.5K OLED Panel!

İnce bir çerçeve ile gelecek olan OnePlus Ace 5 ekran kısmında 1,5K çözünürlüklü OLED panel yer almakta. Kamera kısmında ise üçlü bir arka kurulum bekleniyor. Cihazın batarya özelliği kesin olarak bilinmese de 6300 mAh ya da 6500 mAh kapasiteli bir pil ile gelmesi beklenmekte. OnePlus Ace 5 ortaya çıkan (sızdırılan) özelliklerini listeleyelim: