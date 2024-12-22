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Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan OnePlus yeni telefonlarını piyasaya sunaya hazırlanıyor. Sektördeki pazar payını günden güne artırmaya devam eden marka üst segmente iki yeni telefonla geliyor. Henüz tanıtımları gerçekleşmese de OnePlus Ace 5 ve Pro amiral gemisi telefonların özellikleri ortaya çıktı. İşte cihazların bilinen detayları…

OnePlus Ace 5 ve Pro Amiral Gemisi Telefonların Özellikleri Ortaya Çıktı!

OnePlus Ace 5 serisi 26 Aralık 2024 tarihinde lanse edilecek. Marka üst seviye telefon grubuna iki cihazı ile birden geliyor; OnePlus Ace 5 ve Pro modeli. Kısa bir süre önce bahse konu cihazların tasarımları ortaya çıkmıştı. Şimdi ise pek çok özelliği sızdırıldı. MIIT veritabanında ortaya çıkan telefonların pek çok niteliği ortaya çıktı. Hali hazırda resmi tanıtımı gerçekleşmemiş olsa da cihazlarını bilinen özelliklerine bakalım…

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MIIT veritabanında OnePlus Ace 5 PKG110 kodu ile, OnePlus Ace 5 Pro ise PKR110 kodu ile listelendi. Qualcomm’un güçlü işlemcileri ile gelecek olan telefonlardan Ace 5 modeli Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden gücünü alırken, Ace 5 Pro modeli ise Qualcomm’un bu yıl amiral gemisi mobil cihazlar için çıkardığı Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip olacak.

Performans anlamında her iki modelin de sektörün en güçlüleri ile rekabet edeceğini belirtelim. OnePlus’ın bahse konu iki telefonu da 6,78 inç büyüklüğünde, 1,5 K çözünürlüğe sahip bir AMOLED panel ile geleceğini belirtelim. Bunların yanı sıra ekranın tazeleme hızı ise 120 Hz seviyesinde.

3 Sensörlü Arka Kamera Kurulumu

Kamera kısmına baktığımızda her iki modelinde aynı özelliklere sahip sesnsörlerle geleceğini söyleyebiliriz. Cihazların ön kamerası 16 MP çözünürlüklü. Arka kurulumunda ise 50 MP, 8 MP ve 2 MP’lik sensörler yer almakta. Her iki modelin de ortaya çıkan niteliklerini ayrıntılı bir şekilde aktaralım…

OnePlus Ace 5 özellikleri:

Ekran – 6.78 inç düz AMOLED, 1.5K (2780×1264), 120 Hz yenileme hızı

İşlemci – Snapdragon 8 Gen 3 (3.3GHz)

Bellek ve Depolama – 12 GB+ 256 GB, 12 GB+ 512 GB, 16 GB+ 256 GB, 16 GB+ 512 GB, 16 GB+ 1 TB

Batarya – 6,285mAh (tipik 6,400mAh), 80W şarj

Ön Kamera – 16 MP

Arka Kameralar – 50 MP + 8 MP + 2 MP

Boyutlar – 161.72 x 75.77 x 8.02 mm, 206 g

Renk Seçenekleri – Gravitational Titanium, Full Speed Black, Celestial Porcelain

Diğer Özellikler – Ekran İçi Optik Parmak İzi Tarayıcı, IR Blaster

OnePlus Ace 5 Pro özellikleri: