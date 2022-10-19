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OnePlus Ace Pro Genshin Impact Edition Görücüye Çıkıyor!

OnePlus, OnePlus Ace Pro Genshin Impact Limited Edition'ın ayrıntılarını henüz paylaşmadı. Telefonun oyundan bazı unsurları içermesini bekliyoruz. Özel bir perakende kutusunda gelebilir ve cihaz, oyuna dayalı bir tema içerebilir.

Ayşen Sıla

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OnePlus Ace Pro, Ağustos ayında satışa çıkmıştı. Küresel pazarda bulunan OnePlus 10T‘nin yeniden markalanmış bir versiyonuydu. Çinli şirket, özel OnePlus Ace Pro Genshin Impact Limited Edition’ın 24 Ekim’de duyurulacağını doğruladı.

OnePlus, OnePlus Ace Pro Genshin Impact Limited Edition‘ın ayrıntılarını henüz paylaşmadı. Telefonun oyundan bazı unsurları içermesini bekliyoruz. Özel bir perakende kutusunda gelebilir ve cihaz, oyuna dayalı bir tema içerebilir.

Bu arada OnePlus Ace Pro, FHD+ çözünürlük ve 20:9 en boy oranı üreten 6.7 inç Fluid AMOLED ekrana sahip. Paneli, ekran içi parmak izi tarayıcı ve Gorilla Glass 5 koruması ile birlikte geliyor. Cihaz, ColorOS 12.1 tabanlı Android 12 işletim sistemiyle çalışıyor.

Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci, OnePlus Ace Pro‘ya güç sağlıyor. Telefon, 16 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB’a kadar UFS 3.1 depolama alanı sunuyor. 150W hızlı şarjı destekleyen 4.800mAh pil içeriyor.

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Selfie’ler için OnePlus Ace Pro’nun 16 megapiksel ön kamerası var. Cihazın arka panelinde 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş kamera ve 2 megapiksel makro kamera var.

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