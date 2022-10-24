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OnePlus Ace Pro Genshin Impact Edition satışa çıktı

OnePlus Ace Pro Genshin Impact sürümü, önyükleme animasyonu, canlı duvar kağıdı, parmak izi kilidi açma, şarj animasyonu, yerleşik uygulama simgeleri ve daha fazlasını içeren Walnut yazılımı özelleştirmesiyle birlikte geliyor. Fiyatı ise 590 dolar.

Ayşen Sıla

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OnePlus-Ace-Pro-Genshin-Impact

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OnePlus Ace Pro Genshin Impact Edition akıllı telefon bugün piyasaya çıktı. Ağustos ayında piyasaya çıkan normal OnePlus Ace Pro’nun sınırlı sayıda sürümü son derece iyi özellikler vaat ediyor. Bu model ilhamını son derece popüler roleplay oyunu Genshin Impact‘tan alıyor.

OnePlus Ace Pro Genshin Impact Edition

OnePlus Ace Pro Genshin Impact Edition, tasarım değişikliklerinin yanı sıra rol yapma oyununun güzellikleriyle birlikte özel bir kutuyla geliyor. Akıllı telefon, koleksiyoncu sınıfı sınırlı ambalajlı özel bir hediye kutusuna sahip. 

Kutu, Liyue limanının girişindeki sur duvarını yansıtan bir dokuya sahip. Akıllı telefon, Walnut çıkartmaları, Walnut boyama sınırlı poster, bir SIM ejektör pimi, kelebek koltuk şarj adaptörü ve özelleştirilmiş bir ısı dağılımı koruyucusu gibi çeşitli güzellikler içeren bir hediye kutusu ile birlikte geliyor.

Akıllı telefona gelen OnePlus Ace Pro Genshin Impact sürümü, üçüncü nesil ipek cam teknolojisini ve 25 gün ve 130 işlemden sonra yapıldığı iddia edilen entegre bir tasarımı benimsiyor. Arka panelde oyundan Walnut’u simgeleyen alev dokusu var.

OnePlus-Ace-Pro-Genshin-Impact

Işık ve gölge efektleri farklı görüş açılarıyla değiştirilebiliyor. OnePlus logosunun üzerinde kalan küçük bir kelebek var. Güç düğmesi de Kırmızı renkle vurgulanmıştır. LED flaş ünitesi ayrıca cevizden ‘Plum Blosson Eye’a sahip. Son olarak, arka panelin alt kısmında ceviz portre başı kabartması bulunuyor.

Teknik Özellikler

Temel özelliklere gelince, OnePlus Ace Pro Genshin Impact sürümü normal sürümle aynıdır. Bu, cihazın 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç FHD+ AMOLED‘e sahip olduğu anlamına geliyor. 16MP ön kameraya sahipken, arka kamera kurulumu 50MP ana lens, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro biriminden oluşuyor.

Akıllı telefon, 16GB RAM ve 512GB depolama ile birleştirilmiş bir Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci desteği taşıyor. 150W hızlı şarj desteğine sahip 4.800mAh pil ünitesi ile destekleniyor. OnePlus Ace Pro Genshin Impact sürümü, önyükleme animasyonu, canlı duvar kağıdı, parmak izi kilidi açma, şarj animasyonu, yerleşik uygulama simgeleri ve daha fazlasını içeren Walnut yazılımı özelleştirmesiyle birlikte geliyor. Fiyatı ise 590 dolar.

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