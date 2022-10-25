OnePlus, Ace Pro Genshin Impact Limited Edition’ı duyurdu

OnePlus Ace Pro, şirketin Çin’deki mevcut amiral gemisidir ve yurtdışında OnePlus 10T olarak bilinir. Bugün, Genshin Impact Limited Edition adlı yeni bir versiyon çıktı – düz Siyah/Yeşil yerine yeni bir arka panelin yanı sıra özel yapım animasyonlar ve renkler ile yeni bir tema geliyor.

İçeride bu OnePlus Ace Pro sürümü, normal telefonun en üst sürümüyle eşleşiyor – 16GB RAM, 512GB depolama, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ve 150W şarjlı 4.800 mAh pil.

Perakende kutusu çok daha zengin, ancak OnePlus, Genshin Impact temasına uygun özel bir çanta, Oppo mağazası için bazı kuponlar ve alışveriş noktaları ve bazı çıkartmalar ve posterler gelen paketin içerisinde yer alıyor.

Tema, ColorOS 12.1 ile gelen özelleştirme seçeneklerinin bir parçasıdır – simgeler farklı bir tasarıma sahiptir, yeni duvar kağıtları vardır ve kullanıcı arayüzünün renk şeması da tüm Genshin Impact temasıyla uyumludur.

Telefonun fiyatı 4,299 CNY, yani yaklaşık 588 dolar, ancak daha da ilginci bu, OnePlus Ace Pro’nun normal 16/512 GB versiyonuyla aynı fiyat. Paket, Oppo’nun mağazası da dahil olmak üzere tüm büyük Çinli perakendecilerde kayıt/ön sipariş için hazır, ancak telefonun Çin dışına çıkması pek olası değil.