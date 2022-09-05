OnePlus Ace Pro Gift Box, Razer Ortaklığıyla Görücüye Çıktı

OnePlus, Razer işbirliği ile yeni bir hediye kutusu duyurdu. Bu Çin’e özel hediye kutusu, markanın en yeni akıllı telefonu olan OnePlus Ace Pro (diğer adıyla OnePlus 10T) için. 620 dolar fiyatla satılan kutu, rezervasyonlar için hazır. 9 Eylül saat 10.00’da satışa çıkacak.

Yeni OnePlus hediye kutusu resmi olarak ‘OnePlus Ace Pro x Razer Ace Player Gift Box‘ olarak adlandırılıyor. Aşağıdaki öğeleri içeriyor:

Aytaşı Siyahı OnePlus Ace Pro (16GB + 512GB)

OnePlus 18W Soğutma Klipsi

Soğuk Siyah Razer Gaming Fingertips

Kutunun içeriği kutunun kendisi kadar ilgi çekici değil. Çünkü benzersiz tasarlanmış kutuda RGB aydınlatma elemanları bulunuyor. Bu elemanlar, farklı aydınlatma ortamlarında renk değiştiriyor.

Oppo, OnePlus ve Realme olmak üzere üç markanın tümü sınırlı sayıda üretim ve hediye kutuları ile tanınıyor. Ancak ne yazık ki, bu akıllı telefon çeşitleri nadiren uluslararası pazarlara çıkıyor.