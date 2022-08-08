OnePlus Ace Pro lansmanı 9 Ağustos’a ertelendi

Bazı jeopolitik engeller, OnePlus‘ın geçen hafta OnePlus Ace Pro akıllı telefonunu piyasaya sürmesini engelledi, ancak şimdi şirket, lansman etkinliğini yarın 9 Ağustos Çin saatiyle 19.00’da düzenleme planlarını doğruladı.

OnePlus Ace Pro‘nun yakın zamanda piyasaya sürülen OnePlus 10T‘nin 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ve 150W şarjlı 4.800 mAh pil dahil aynı özelliklere sahip bir yeniden markası olması bekleniyor. OnePlus’ın yanıtlaması gereken tek soru işareti, fiyatlandırma ve çıkış tarihidir.

Telefon ile ilgili diğer özelliklere yarın tanıtıldığında sahip olacağız. Beklemede kalın.