OnePlus Ace Racing Edition Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Geçen ay OnePlus Ace’i piyasaya sürdükten sonra; OnePlus şimdi iç pazarı için OnePlus Ace Racing Edition‘ı piyasaya sürdü. OnePlus Ace Racing Edition; üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapan benzer görünümlü kare kamera ile OnePlus 10 Pro‘ya benziyor.

Cihazın kavisli kenarları var ve sol tarafta ses düğmesini barındırırken; güç düğmesi sağ tarafta yer alıyor. Ancak cihaz, imzalı OnePlus Alert Slider‘dan yoksun. 164.3×75.8×8.7mm boyutlarında ve 205 gram ağırlığında.

OnePlus Ace Racing Edition

Cihazın ön tarafında, 1080 x 2412 piksel Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz’de maksimuma çıkan altı seviyeli değişken yenileme hızına (30/48/50/60/90Hz) sahip 6.59 inç LCD ekran bulunuyor. Ekran ayrıca DCI-P3 renk gamının %100‘ünü kapsıyor. Ekranın çevresinde belirgin çerçeveler ve kalın bir çene var. Delme deliği sol üst köşede yer alıyor ve ekranda güvenlik için bir ekran içi parmak izi sensörü yer alıyor.

Cihaz, Mali G610 MC6 GPU ile birlikte gelen MediaTek Dimensity 8100-Max işlemciye sahip. 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB’a kadar UFS 3.1 depolama ile yer alıyor. Cihaza güç sağlamak, 67W SUPERVOOC hızlı şarj ile 5.000mAh pil. OnePlus, cihazın 29 dakikada %0’dan %80’e kadar şarj edilebileceğini iddia ediyor.

Yazılım cephesinde, cihaz Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 ile geliyor. Ayrıca, uzun oyun oturumları sırasında tutarlı kare hızlarını korumaya ve donmayı önlemeye yardımcı olan GPA sabit kare teknolojisine sahip.

Kamera için cihaz, 64 megapiksel ana sensöre sahip üçlü kamera kurulumuyle geliyor. Ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş kamera ve 2 megapiksel makro lens ile geliyor. Ön tarafta, selfie’ler ve görüntülü aramalar için 16 megapiksellik bir kamera ile birlikte geliyor.