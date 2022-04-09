OnePlus Ace teknik özellikleri ve görüntüsü belli oldu

OnePlus 10R‘nin tüm özellikleri geçen ay sızdırıldı ve bunun tamamen yeni bir akıllı telefon olmayacağını düşündürdü. 10R’nin (kod adı “pickle”) 2022’nin ikinci çeyreğinde gelmesi bekleniyor ve bununla ilgili OnePlus‘tan henüz bir haber yokken, güvenilir bilgi kaynağı Digital Chat Station tarafından sağlanan yeni bilgiler, bu Dimensity 8100 destekli OnePlus akıllı telefonun aslında OnePlus Ace olarak adlandırılacağını ortaya koyuyor.

Bu marka size tanıdık geliyorsa, bunun nedeni Oppo’nun zaten Ace takma adıyla iki akıllı telefonu piyasaya sürmesidir – 2019’da Reno Ace ve 2020’de tanıtılan Ace 2. Daha sonra Oppo’dan başka bir Ace serisi akıllı telefon görmedik. Bunu sebebi şimdi belli oldu çünkü bu isim artık OnePlus tarafından kullanılacak.

DCS, OnePlus Ace‘in dokulu bir arka kapağa sahip olacağını ve hızlı şarj ve oyun oynamaya odaklanacağını söylüyor. Başka bir sızıntı kaynağı tarafından paylaşılan birkaç görüntüsü, OnePlus Ace’in (PGKM10) ortalanmış bir delikli ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor; bu, yeniden markalanmış bir Realme GT Neo3 olduğu söylendiğinden şaşırtıcı değil, yani Dimensity 8100 yonga seti ile gelecek ve 6.7″ 120Hz FullHD+ AMOLED ekran, OIS destekli 50MP ana kamera ve 150W şarjlı 4.500 mAh pil.