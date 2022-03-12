OnePlus akıllı telefon 160W şarj ile 3C sertifikası aldı

PGKM10 model kodunu taşıyan bilinmeyen bir OnePlus cihazı, 160W şarj ile 3C sertifikasına sahiptir. PGKM10’un daha önce bir OnePlus tableti olduğu söylendi, ancak şimdi 3C’de 5G cep telefonu olarak listeleniyor.

PGKM10’un ticari adını bilmiyoruz, ancak güvenilir bilgi veren Dijital Sohbet İstasyonu, bunun 4500 mAh pil paketleyecek ve 150W şarjı destekleyecek olan OnePlus’ın Dimensity 8100 işlemci destekli akıllı telefonu olduğunu söylüyor.

Tipster ayrıca, bu OnePlus akıllı telefonun önümüzdeki ay BOE kaynaklı 6.7 “ortalanmış delikli bir ekrana sahip olacağını ve arka tarafında 50MP Sony IMX766 sensörü tarafından desteklenen üçlü kamera sistemi ile geleceğini iddia ediyor.

Ancak OnePlus, BBK grubu altında 150W şarjlı bir akıllı telefon piyasaya süren ilk marka olmayacak. Şirket bu ay Çin’de 150W şarjlı GT Neo3‘ü piyasaya süreceği için bu onur Realme’ye gidecek.

Realme GT Neo3, Dimensity 8100 yonda setine sahip olacak ve arkada, TENAA’ya göre 50MP, 8MP ve 2MP çözünürlükteki lenslerden oluşacak üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak.