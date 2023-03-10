OnePlus, Androidde Liderliğe Adım Adım İlerliyor!

Android kullanıcılarının genellikle yazılım güncellemelerinin sıklığından memnun olmadığı bir sır değil. Bu sorun son yıllarda biraz düzelse de hemen hemen her marka kullanıcılardan şikayet almıştır. Neyse ki OnePlus, genişletilmiş yazılım yükseltmeleri sunarak bu algıyı değiştirmek için önemli bir adım atıyor. Şirket, kullanıcılara güvenilir, uzun vadeli bir arkadaş olmaya çalışıyor.

OnePlus, kullanıcılarının piyasadaki en uzun yazılım sürümü bakım güncellemesinden yararlanabileceğini resmen duyurdu. Akıllı telefon pazarında ses getiren bu haberin, OnePlus 11, OnePlus Ace 2 ve OnePlus Ace 2V kullanıcılarına fayda sağlaması bekleniyor.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre OnePlus 11, 5 yılda bir 4 büyük Android sürüm yükseltmesi ve push güvenlik yamaları alacak. Öte yandan, Ace 2 ve Ace 2V, her 4 yılda bir 3 büyük Android sürüm yükseltmesi alacak ve güvenlik yamaları gönderecek.

Bu, bu cihazların kullanıcılarının, piyasadaki diğer tüm akıllı telefon markalarından çok daha uzun süre en son özelliklere ve güvenlik güncellemelerine erişebilecekleri anlamına geliyor.

OnePlus Çin Başkanı Li Jie, destekleri ve takdirleri için kullanıcılara şükranlarını dile getirdi. Ayrıca, en uzun yazılım sürümü bakım güncellemesini sağlama kararının kolay olmadığını, çünkü araştırma ve geliştirmeye 100 milyon yuan’dan fazla büyük bir yatırım gerektirdiğini belirtti. Ancak OnePlus, kullanıcılarına en son yazılım güncellemelerini sağlama konusunda kararlıdır ve bu son duyuru, taahhüdünü tamamen yeni bir düzeye taşıyor.