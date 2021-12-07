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OnePlus, Avrupa’da Red Cable Club Üyelik Programını Başlattı!

Avrupa'da şirket, Red Cable Club üyelerine çeşitli avantajlar sunuyor. Android telefonlarda yüzde 2, OnePlus Watch ve OnePlus Buds Pro'da yüzde 10 ve aksesuarlarda yüzde 20 indirim vaat ediyor.

Ayşen Sıla

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OnePlus-Red-Cable-Club

Yaklaşık iki yıl önce akıllı telefon üreticisi OnePlus, Red Cable Club adlı bir üyelik programı başlatmıştı. Şimdi bu üyelik programını Avrupa’ya da sundu. Ücretsiz bulut depolama, garanti ve çok daha fazlasını içeren bazı özel avantajlar vaat ediyor.

Avrupa’da şirket, Red Cable Club üyelerine çeşitli avantajlar sunuyor. Android telefonlarda yüzde 2, OnePlus Watch ve OnePlus Buds Pro’da yüzde 10 ve aksesuarlarda yüzde 20 indirim vaat ediyor.

Ayrıca, Red Cable Club Europe üyelerine ücretsiz gönderim de var. Şirket ayrıca yeni bir ses ürününün Aralık ayında erken erişime sahip olacağını da doğruladı. Ancak bu ürünle ilgili ayrıntıları bilmiyoruz.

OnePlus-Red-Cable-Club

Ancak cihazın Avrupa’da bu ayın sonunda; yani Aralık ayında piyasaya sürülebileceğini ima etti. Ayrıca üyeler, bir OnePlus Watch Cobalt Limited Edition akıllı saat satın alma şansına da sahip olacak.

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KaynakXDA Developers

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