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OnePlus, Katlanabilir Telefon Sektörüne Girmeye Hazırlanıyor!

Bu, yeni katlanabilir OnePlus telefonun, FHD + 'ya 2K'dan daha yakın olan 1.792 x 1.920 katlama ekran çözünürlüğüne sahip, yeniden markalanmış bir Oppo Find N2 olmayacağını gösteriyor. Ancak bazı benzer özellikler taşıyabilir.

Ayşen Sıla

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oppo find n2 flip

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OnePlus, bu yılın sonlarında kendi katlanabilir cihazını piyasaya sürerek katlanabilir akıllı telefon pazarına girecek. Şirket. merakla beklenen OnePlus 11 amiral gemisi akıllı telefonunun lansmanını da duyurduğu Cloud 11 etkinliği sırasında planlarını açıkladı.

Farklı bir kaynak ise Samsung‘un Galaxy Z Fold serisine benzer şekilde 2K ekran çözünürlüğüne sahip büyük bir ekrana sahip olacağını ortaya koydu.

Bu, yeni katlanabilir OnePlus telefonun, FHD + ‘ya 2K’dan daha yakın olan 1.792 x 1.920 katlama ekran çözünürlüğüne sahip, yeniden markalanmış bir Oppo Find N2 olmayacağını gösteriyor. Ancak bazı benzer özellikler taşıyabilir.

OnePlus-11r-5g

Hayranlar yeni cihazın gelişini hevesle beklerken, resmi lansmanının Temmuz ayından önce olmaması beklendiğinden sabırlı olmaları gerekecek. O zamana kadar, OnePlus’ın merakla beklenen katlanabilir telefonunun teknik özellikleri ve tasarımı hakkında daha fazla bilgi için beklememiz gerekecek.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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