OnePlus Nord 2 CE 5G’nin Lansman Tarihi Sızdırıldı!

OnePlus kısa süre önce Hindistan’da OnePlus 9RT akıllı telefonu ve Buds Z2 TWS kulaklıkları piyasaya sürdü. Geçen hafta bazı kaynaklar, OnePlus Nord 2 CE 5G’yi duyurmak için Şubat ayında bir lansman etkinliği düzenleyeceğini iddia etmişti. Şimdi ise OnePlus Nord 2 CE‘nin kesin lansman zaman çizelgesi ortaya çıktı.

Güvenilir bir kaynak tarafından paylaşılan görüntü; Nord 2 CE 5G’nin 11 Şubat’ta piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor. Görüntü ayrıca, yakın geçmişte sızdırılan görüntülerle eşleşen cihazın kamera modülünü de sergiliyor.

OnePlus Nord 2 CE’nin 6.4 inç AMOLED ekranla geleceğine dair raporlar var. Delikli ekranın Full HD+ çözünürlüğü, 90Hz yenileme hızını; ve ekran içi parmak izi tarayıcıyı desteklemesini bekliyoruz. Yakışıklı, OxygenOS 12 ve Android 12 işletim sistemi ile çalışacak.

Selfie’ler için cihaz 16 megapiksel ön kamera ile donatılacak. Arka tarafta ise 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens; ve 2 megapiksel makro üçlü kamera yer alacak.