OnePlus Nord 2 CE ve Nord N20, Küresele Lansmana Hazırlanıyor

OnePlus kısa süre önce Çin’de OnePlus 10 Pro akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Cihazın birkaç ay sonra küresel pazarlarda piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Onun yanı sıra birkaç OnePlus telefonu da küresel pazarda yerini alacak.

Yeni bir kaynağa göre OnePlus, yeni kulaklık, aksesuar ve akıllı televizyonların dışında; akıllı telefonlarını küresel olarak görücüye sunmaya hazırlanıyor. Kaynak, OnePlus Nord CE 2’nin (veya Nord 2 CE) Şubat ayında görücüye çıkacağını belirtti.

Aynı zamanda OnePlus Nord N20 ve OnePlus 10 Pro da küresel pazarda satışa çıkacak telefonlar arasında yer alıyor. Nord 2 CE’nin 6.4 inç AMOLED FHD+ 90Hz ekran, 16 megapiksel ön kamera, 64 megapiksel üçlü kamera, Dimensity 900 çip, 12 GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar depolama gibi özelliklerle çıkmasını bekliyoruz.

Bu arada kaynak, OnePlus 10 Pro’nun Mart ayında Çin dışındaki pazarlarda piyasaya çıkacağını belirtiyor. Şirket, OxygenOS ve ColorOS’un bir karışımı olduğu söylenen birleşik işletim sistemini de görücüye çıkaracak.