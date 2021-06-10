OnePlus Nord 2’nin Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Mart ayında, OnePlus Nord‘un yeni modelinin bir Dimensity 1200 işlemci ile geleceği ortaya çıkmıştı. Şimdi, OnePlus Nord 2 adıyla piyasaya sürülecek olan telefonun tam özellik sayfası sızdırıldı ve daha önce ortaya çıkan işlemcisini onaylamış oldu.

OnLeaks tarafından sızdırılan Nord 2 teknik özellik sayfası, telefonun önceki modele kıyasla daha büyük bir pil kapasitesine ve daha az kameraya sahip olacağını da belirtiyor.

Nord 2, 32MP kamera ve ekranın sol üst köşesinde tek bir delik bulunan 6.43 inç FHD+ AMOLED panele sahip olacak. Ekranın 90Hz yenileme hızı ve bir parmak izi tarayıcısı var. Dimensity 1200 işlemci, 8GB veya 12GB RAM ve 128GB veya 256GB depolama ile eşleştirilmiş.

OnePlus sadece ön kameraların sayısını azaltmakla kalmadı, aynısını arka kameralara da yaptı. Yani dört sensör yerine üç sensör var. Ana kamera 50MP sensör, 8MP sensör (muhtemelen ultra geniş açılı kamera) ve 2MP sensör ile eşleştirilmiş.

Pil kapasitesi şimdi 4500mAh ve yarın OnePlus Nord CE’de piyasaya sürülecek olan yeni Warp Charge 30T Plus‘ı desteklemesini bekleyebiliriz. Nord CE’de de 4500 mAh pil bulunuyor ve yeni hızlı şarj teknolojisi, pilin 30 dakika içinde %70’e kadar doldurulmasını sağlıyor.