OnePlus, Dimensity 1300 yonga seti ve 80W şarjlı Nord 2T’yi tanıttı

OnePlus, bugün Nord 2T ile yeni bir Nord serisi telefonu duyurdu. Bu, MediaTek‘in yeni Dimensity 1300 yonga setine sahip ilk telefonu ve ayrıca 120Hz ekran ve 80W hızlı şarj desteği sunuyor.

OnePlus Nord 2‘nin gerçek bir halefi olarak – Nord 2T, yonga seti, selfie kamerası ve şarj hızları olmak üzere üç önemli alanda iyileştirmeler getiriyor. Yonga seti ile başlayarak – Nord 2T, MediaTek’in Dimensity 1300 yonga setine sahip ilk telefon. Yonga seti, TSMC’nin 3Ghz’de saat hızına sahip bir Arm-Cortex A78 çekirdeği, 2.6GHz’de çalışan üç ek A78 ve 2GHz’de çalışan dört güç verimli A55 ile TSMC’nin 6nm süreci üzerine inşa edilmiştir. (Toplamda 8 çekirdek) GPU tarafı, Arm Mali-G77 MC9 ile gelmektedir.

Akıllı telefonun FHD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,43 inç ön AMOLED ekranı bulunuyor. Panel Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve ekranın orta üst tarafına yerleştirilmiş delik şeklinde 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Arkada, 8MP ultra geniş lens ve 2MP monokrom sensörün yanı sıra 50MP Sony IMX 766 ana sensör yer alıyor. OxygenOS 12.1 arayüzü ve Android 12, yazılım tarafında bu telefon ile birlikte geliyor. Ayrıca telefon, 80W SuperVOOC şarjlı 4.500 mAh pil ile geliyor.

Gray Shadow Jade Fog

OnePlus Nord 2T, Jade Fog ve Gray Shadow renklerinde gelir. Fiyatlandırma, temel 8 GB RAM ve 128 GB depolama donanımı için yaklaşık 399 €’dan başlarken, 12/256GB model 499 €’a satılacak. Açık satışlar, 24 Mayıs’ta OnePlus mağazası ve ortak perakendeciler aracılığıyla başlıyor. Erken siparişler, ücretsiz bir çift OnePlus Buds Z2 kablosuz kulaklıkla birlikte gelir. Türkiye’deki satış durumu hakkında henüz net bir bilgi yok. Detaylı bilgi aldığımızda aktaracağız.