OnePlus Nord 2T Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus, Nord 2T’yi piyasaya sürdü. Son zamanlarda sertifika web sitesinde ortaya çıkan yeni orta sınıf telefon; sessiz sedasız piyasada yerini aldı. Sadece Avrupa pazarı için geçerli olan bu yeni telefona gelin yakından bakalım.

OnePlus Nord 2T

Şu an itibariyle cihazın yakında diğer pazarlarda da piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Akıllı telefonun özelliklerinden bahseden Nord 2T, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.43 inç ekranla geliyor.

Bu, 90Hz yenileme hızını destekleyen bir AMOLED panelden oluşuyor. Akıllı telefon, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile gele; MediaTek Dimensity 1300 işlemci desteğine sahip. Özellikle cihaz; bu segmentte oldukça etkileyici olan 80W hızlı şarjı da destekleyen 4.500 mAh büyüklüğünde bir pilden güç alıyor. Cihaz Android 12 işletim sistemi tabanlı OxygenOS 12.1 ile geliyor.

Telefonun arkasında 50 megapiksel Sony IMX766 ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel monokrom sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ön tarafta ise 32 megapiksel selfie kamerası var.

Şu an itibariyle, OnePlus Nord 2T yalnızca Avrupa’da 8GB + 128GB modeli olan tek bir depolama modeliyle geliyor. Fiyatı 399 euro (yaklaşık 420 dolar) ve ayrıca Siyah ve Yeşil olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor.