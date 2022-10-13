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OnePlus Nord C300, Kasım ayında 33W şarj ile piyasaya çıkıyor

OnePlus,yaklaşmakta olan Nord N300 hakkında birkaç ayrıntı açıklıyor: hızlı 33W kablolu şarj ve 90 Hz ekran tazeleme bunlardan sadece birkaçı.

Ahmet Ekinler

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Bu yılın başlarında, Nord C300 5G olduğunu düşündüğümüz ABD’ye özel bir OnePlus akıllı telefon bir FCC sertifikası aldı. Telefon, CPH2389 model numarasıyla göründü ve liste, n2, n25, n41, n66, n71 ve n77 5G bantlarını destekleyeceğini doğruladı.

Şimdi, OnePlus Kuzey Amerika PR başkanı Spenser Blank, The Verge’e N300’ün önümüzdeki ay 33W kablolu hızlı şarj ve ABD için Nord serisinde bir ilk olan MediaTek yonga seti ile piyasaya sürüleceğini doğruladı. Cihaz ayrıca 90Hz yenileme hızı ekranı ve 300 doların altında bir fiyat etiketi getirecek. Duyurudan önceki haftalarda daha fazla bilgi açıklanacak.

Nord N300 gibi akıllı telefonlar uygun bütçeli kategoride yer alır ve genellikle uzun pil ömrü ve büyük ekran gibi özelliklere odaklanma eğilimindedir. Oneplus bu özelliklerin yanına hızlı şarj desteğini koyarak bir adım öne çıkacak gibi görünüyor.

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KaynakGsmarena

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