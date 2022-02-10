OnePlus Nord CE 2 5G, 17 Şubat’ta Tanıtılacak

OnePlus Nord CE 2 5G, 17 Şubat’ta resmi olarak tanıtılacak. Bu arada OnePlus arka kamera tasarımını gösteren bir poster yayınladı; ayrıca teknik özellik sayfasından birkaç önemli detayı da ortaya çıkardı.

Poster, önceki Nord CE’den çok farklı bir kamera tasarımını gözler önüne seriyor. Bu sefer dikdörtgen bir şekle sahip ve iki kamera; başka bir kamera ve bir flaş için iki küçük diyafram barındırıyor. Bu arada Nord CE’nin de üç kamerası vardı.

OnePlus Nord 2 CE’nin 6.4 inç AMOLED ekranla geleceğine dair raporlar var. Delikli ekranın Full HD+ çözünürlüğü, 90Hz yenileme hızını; ve ekran içi parmak izi tarayıcıyı desteklemesini bekliyoruz. Yakışıklı, OxygenOS 12 ve Android 12 işletim sistemi ile çalışacak.

Selfie’ler için cihaz 16 megapiksel ön kamera ile donatılacak. Arka tarafta ise 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens; ve 2 megapiksel makro üçlü kamera yer alacak.