OnePlus Nord CE 2 Lite görüntüleri sızdırıldı

OnePlus Nord CE 2 Lite hakkındaki ilk söylenti bize donanım hakkında her şeyi anlatırken, farklı kaynaklardan gelen yeni, sızdırılmış gibi görünen görüntüler akıllı telefon tasarımının çoğunu ortaya koyuyor.

Görüntüleri gönderen isimsiz bir endüstri kaynağı, bunun nihai tasarım olmadığını, bu nedenle Nord CE 2 Lite sürümünden önce küçük değişikliklerin uygulanabileceğini söylüyor. Kesin olarak bildiğimiz şey, ahizenin sol üst köşeye yerleştirilmiş selfie kamerası için merkezden uzak bir delik kullanacağı.

Arka kamera modülünün çıkıntılı ve bloklu tasarımı ve yan çerçevenin ergonomisi de net bir şekilde görünüyor.

OnePlus Nord CE 2 Lite özellikleri

Önceki raporlara göre, OnePlus Nord CE 2 Lite, 120 Hz’e kadar yenileme hızını destekleyen 6.58 inç FHD+ ekrana sahip olacak. Cihaz gücünü 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 695 5G yonga setinden alacak.

Söz konusu çerçeve, parlak, plastik sırt yerine metal gibi görünüyor. Üst ve alt düz iken yanlar yuvarlak hatlara sahip. Yanlarda, hibrit bir SIM kart yuvası, yana monte edilmiş parmak izi okuyucusu ve 3,5 mm ses jakı görebiliyoruz.

Ek olarak, Nord CE 2 Lite, kutudan çıktığı haliyle Android 12 ile piyasaya sürülen ilk Nord markalı telefon olacak ve arkadaki ana kamera, iki adet 2MP ünite ile birlikte yüksek çözünürlüklü 64MP sensöre sahip olacak – ultra geniş kamera yok. Selfie kamerası büyük olasılıkla 16MP olacaktır.

Adından da anlaşılacağı gibi, OnePlus Nord CE 2 Lite, Nord CE 2’den bir adım geride olacak. Bu yüzden daha uygun bir fiyat yapısı ile satışa sunulacak.