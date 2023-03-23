OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, 4 Nisan’da Satışa Çıkacak!

OnePlus, en son akıllı telefonu olan OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ve OnePlus Nord Buds 2’nin 4 Nisan’da piyasaya sürüleceğini onayladı. Yeni akıllı telefon, Nord CE 2 Lite‘ın üst modeli ve yepyeni Pastel Lime rengi ve basit ama büyüleyici iki daireli kamera düzeni dahil olmak üzere benzersiz bir tasarımla şirketin imzası olan ‘Hızlı ve Sorunsuz Deneyim’i sunacak.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G’nin, Adreno 619L GPU‘lu sekiz çekirdekli Snapdragon 695 8nm işlemci ile birlikte 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç Full HD+ LCD ekran sunacağı söyleniyor. 6 GB/8 GB LPDDR4X RAM ve microSD kart kullanılarak 1 TB’a kadar genişletilebilen 128 GB/256 GB UFS 2.2 depolama ile gelecek.

Telefonun ayrıca OxygenOS 13 ile Android 13‘te çalışması ve Dual-SIM‘i desteklemesi bekleniyor. 108MP arka kameranın yanı sıra 2MP derinlik ve f/2.4 diyafram açıklığına ve LED flaşa sahip 2MP makro kameraya sahip olacak.

Ön kameranın 16MP’lik bir lens olduğu söyleniyor. Cihazın ayrıca yana monte parmak izi sensörü, 3,5 mm ses girişi, süper lineer hoparlör ve 67W SUPERVOOC hızlı şarjlı 5000mAh pil içermesi bekleniyor.

Ayrıca OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou/NavIC, NFC ve USB Type-C bağlantı seçenekleriyle gelecek.