OnePlus Nord CE 3 Lite, İyi Bir Kamerayla Gelecek!

OnePlus kısa süre önce OnePlus 11 ve 11R amiral gemilerini tanıttı. Ancak, herkes üst düzey bir akıllı telefon almıyor. Bazıları sadece çok yönlü özelliklere sahip uygun fiyatlı bir akıllı telefon istiyor. Bu segmente hitap eden marka, Nord CE 3 Lite’ı 4 Nisan’da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni akıllı telefon, oldukça çok ses getiriyor. Şimdi ise kamera detayları ortaya çıktı.

OnePlus tarafından Twitter’da yayınlanan bir tweete göre, OnePlus Nord CE 3 Lite, arkasında 108MP ana kamera ile çıkış yapacak. Nord markalı bir akıllı telefon ilk kez bu kadar güçlü bir kamera sensörüne sahip olacak. Marka, cihazın diğer iki sensörünü açıklamazken, raporlar 2MP makro lens ve 2MP derinlik sensörü olacağını gösteriyor. Ön tarafta, 16MP’lik bir selfie kamerası da olacak.

Marka, akıllı telefonun tasarımını yüksek çözünürlüklü görsellerle ortaya çıkardı. Kamera sensörlerini çevreleyen iki halkalı düz bir arkaya sahip olacak. Telefon, sağ kenarda güç düğmesini ve sol kenarda ses tuşlarını barındıracak şekilde hafifçe kavisli kenarlara sahip olacak. Nord akıllı telefon, su damlası çentikli düz bir ekranla gelecek. Ayrıca alt kısmında 3,5 mm kulaklık girişi yer alacak.

Yakın tarihli bir rapor, Nord CE 3 Lite 5G’nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile eşleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 695 işlemci tarafından destekleneceğini ortaya koydu. Telefon 2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,72 inç düz ekrana sahip olacak. 5000 mAh pille çalışacak, 67 W SuperVOOC şarjını destekleyecek ve Oxygen OS 13.1 üstünde Android 13 ile gelecek.