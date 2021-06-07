OnePlus Nord CE 5G’nin Tasarımı Ortaya Çıktı

OnePlus, 10 Haziran’da Hindistan ve Avrupa’da OnePlus Nord CE 5G‘nin tanıtımını yapacak. Lansman öncesinde marka telefonun arka tasarımını ortaya çıkardı. Ayrıca, telefonun fiyatlandırması da lansmandan önce belirtilmiş oldu.

Hindistan’ın HDFC Bankası tarafından resmi bir belge, OnePlus Nord CE 5G alıcılarından bir geri ödeme teklifi sunacağını ortaya koydu. Belge, telefonun yaklaşık 315 dolar fiyatla satışa sunulacağını ve yaklaşık 33 dolar geri ödeme teklifi sunduğunu belirtiyor.

OnePlus Nord CE 5G

Aşağıdaki görselde de görüldüğü gibi mavi renkli OnePlus Nord CE 5G, dikey üçlü kamera sistemine sahip. Markadan gelen bir başka görüntü ise, ekranının sol üst köşesinde bir delik olduğunu ortaya çıkardı.

Poster, telefonun 30T Warp Charge teknolojisini destekleyen 4.500mAh pile sahip olduğunu doğruluyor. Şirket ayrıca 64 megapiksel ana kamera ve 3,5 mm ses jakı gibi özellikler sunacağını da onayladı.

Geçmiş raporlar, OnePlus Nord CE 5G’nin Full HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6.43 inç AMOLED ekrana sahip olduğunu ortaya koydu. Snapdragon 750G işlemciyle desteklenen telefonda 6 GB RAM + 64 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama gibi modellerin bulunması bekleniyor.