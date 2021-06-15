OnePlus Nord N200 5G, Bugün Satışa Sunulabilir!

OnePlus’ın bugün (15 Haziran) OnePlus Nord N200 5G’yi piyasaya sürmesi bekleniyor. İddia edilen lansman öncesinde, akıllı telefonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Buna ek olarak, telefon Geekbench kıyaslama sitesinde de görüldü.

OnePlus Nord N200 5G’nin yeni resmi, telefonu gümüş ve siyah renklerde gösteriyor. Telefon, delikli bir ekrana, yanda bir parmak izi tarayıcıya ve arkada dikdörtgen şeklinde bir kamera modülüne sahip.

N200, kıyaslama sitesinde DE2117 model numarasıyla göründü. Telefonun Geekbench listesi, Snapdragon 480 yonga seti (“holi” kod adıyla anılır), 4 GB RAM ve Android 11 işletim sistemi ile donatıldığını gösteriyor. Geekbench’in tek çekirdekli testinde 511, çok çekirdekli testinde ise 1615 puan aldı.

Cihazın 90Hz yenileme hızını, SD480 işlemci, 4 GB LPDDR4x RAM’i, 64 GB UFS 2.1 depolamayı, bir microSD kart yuvasını destekleyen 6.49 inç IPS LCD FHD+ ekrana sahip olduğunu ortaya çıkardı. Telefon 18W şarj ve 5.000 mAh pil ile gelecek.

N200‘ün arka kamera kurulumunda 13 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel monokrom sensör ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor. Telefonda selfieler için 16 megapiksel ön kamera var. Telefonu özetleyen diğer özellikler ise 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, çift frekanslı GPS, NFC, USB-C ve 3,5 mm ses jakı ile çift SIM desteği diyebiliriz.