OnePlus Nord N200 5G’nin Tüm Özellikleri Sızdırıldı

OnePlus kısa süre önce OnePlus Nord CE 5G’yi piyasaya sürdü ve şirket yarın (15 Haziran) OnePlus Nord N200 5G’yi piyasaya sürebilir. Birkaç saat önce yeni bir kaynak, N200’ün bir görüntüsünü ve teknik özelliklerini paylaştı. Cihazın, OnePlus’ın en uygun fiyatlı 5G’ye hazır telefonu olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

OnePlus Nord N200 5G

OnePlus Nord N200, 163.1 x 74.9 x 8.3 mm ölçülerinde ve 189 gram ağırlığında satışa sunuluyor. Cihaz, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 405ppi piksel yoğunluğu ve 90Hz yenileme hızı sunan 6.49 inç IPS LCD delikli ekrana sahip. Cihaz, Android 11 işletim sistemine dayalı OxygenOS ile çalışıyor.

Snapdragon 480 işlemci, cihazı 4 GB LPDDR4x RAM ile destekliyor. 64 GB dahili (UFS 2.1) depolama alanına ve özel bir microSD kart yuvasına sahip. 18W şarjlı 5.000 mAh pil ile destekleniyor.

N200’de 16 megapiksel ön kamera, arka kamera ünitesinde EIS destekli 13 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel monokrom kamera ve LED flaş bulunuyor. HDR, makro, portre modu, profesyonel mod, AI sahne algılama, timelapse, 120 fps’de 720p ağır çekim video ve 30 fps’de 1080p’ye kadar video kaydı gibi fotoğrafçılık özelliklerini destekliyor.

Güvenlik için, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına ve yüz kilidi açma desteğine sahip olduğunu da hemen belirtelim. Cihazda bulunan diğer özellikler arasında çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, çift bantlı GPS, USB-C ve 3,5 mm ses girişi yer alıyor. Akıllı telefonla ilgili söylentiler, ABD’de 250 doların altında bir fiyatla piyasaya sürülebileceğini iddia ediyor.