OnePlus ve Oppo önümüzdeki hafta ekranı ile öne çıkan bir telefon tanıtacak

OnePlus ve ana şirketi Oppo, önümüzdeki hafta akıllı telefon ekranlarında tarihi bir ilerleme olarak adlandırdıkları şeyi tanıtmaya hazırlanıyor. Duyuru Çin sosyal medya platformu Weibo’da yapıldı ve 24 Ekim Salı günü yapılması planlanıyor. Çinli elektronik bileşen üreticisi BOE’nin de bu gelişmeye dahil olduğu söyleniyor.

Ayrıntılar yetersiz olsa da, Digital Chat Station adlı önemli bir sızıntı kaynağı, söz konusu ekranın 3.000 nit gibi etkileyici bir parlaklığa ulaşacağını ortaya koydu. Bu, Oppo Find X6 Pro‘nun 2.500 nit’e ulaşan en yüksek parlaklığını aşıyor.

Bu sadece bir teaser olduğu için, hangi akıllı telefonların bu son teknoloji ekrana sahip olacağı gibi birçok soru cevapsız kaldı. Bununla birlikte, akıllı telefon teknolojisinin evrimiyle ilgileniyorsanız dikkat etmeniz gereken heyecan verici bir gelişme.

Yıl sonundan önce piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus 12, bu yeni ekran teknolojisi için potansiyel bir aday. Önceki sızıntılar 2.000 nitin üzerinde parlaklığa sahip bir ekrana işaret ediyordu ve bu “tarihi” ekranın OnePlus 12’de yer alması ve selefine kıyasla önemli ölçüde artırılmış parlaklık sunması akla yatkın.

Bu ekran yeniliğinin Oppo’nun akıllı telefonlarına da gelebileceğini belirtmek gerekir. Duyuru Çin’e özel olsa da hem OnePlus hem de Oppo, uluslararası kitlelere ulaşmadan önce cihazlarını genellikle Çin pazarında tanıtıyor.

Akıllı telefon meraklıları ve teknoloji meraklıları 24 Ekim’de daha fazla ayrıntı bekleyebilirler ve resmi tanıtım öncesinde ek bilgilerin ortaya çıkması olasıdır. Yılın sonuna yaklaşırken, bu duyuru 2023’ün akıllı telefon dünyasında kayda değer olaylardan biri olabilir.