OnePlus Yeni Nord Kablolu Kulaklıklarını Tanıttı!

OnePlus, yeni bir kablolu kulaklık çiftini sessizce piyasaya sürdü. Kulaklıklar 9.2mm sürücüler ve 0.42cc ses ile geliyor. Kulaklık, OnePlus’ın Wireless Z mermilerine benzer bir tasarıma sahip ve yalnızca siyah renk seçeneği vaat ediyor.

OnePlus Nord Kablolu Kulaklık, 9,2 mm dinamik sürücülere ve 0,42 cc ses boşluğuna sahip. Tasarımı, Bullets Wireless Z ile büyük ölçüde aynı. Kulaklıklar, sağlam ve temiz bir görünüm vaat ediyor ve ayrıca IPX4 suya dayanıklılık derecesine sahip.

Nord Wired Earphones, kontrol paneli içinde yerleşik bir mikrofona sahip. Kontroller fiziksel, böylece anında geri bildirim için güç düğmesine, sesi açma veya ses kısma düğmesine kolayca tıklayabilirsiniz.

Taşınabilirlik ve kullanışlı ses kontrolleri için her kulaklıkta birbirine yapışan bir mıknatıs var. Belirtildiği gibi, bu kulaklıklar 3,5 mm kulaklık girişi ile birlikte geliyor. Şirket, kulaklıkların 3,5 mm ses jakına sahip OnePlus telefonlarla en iyi şekilde çalıştığını iddia ediyor.

OnePlus Nord Kablolu Kulaklık, Avrupa ve İngiltere’de piyasaya çıktı. Şu anda, kulaklığın Kuzey Amerika’da mı yoksa Asya’da mı satışa sunulacağı bilinmiyor. Fiyatı 19,99 euro.