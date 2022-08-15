OnePlus’ın Katlanır Telefonu Yakında Satışa Çıkıyor

Katlanır telefonlar popülarite kazanmaya devam ediyor. Kısa süre önce Samsung’un en yeni akıllı telefonları Flip 4 ve Fold 4‘ü gördük. Xiaomi Mix Fold 2 ve Motorola Razr 2022’de katlanır telefon segmentine giriş yaptı. Bunun üzerine de OnePlus yeni katlanır telefonu için kollarını sıvadı.

OnePlus’ın CEO’su ve kurucu ortağı Pete Lau, geçtiğimiz günlerde Twitter’da takipçilerine “Bunun ne olduğunu düşünüyorsunuz ?” tweetiyle birkaç fotoğraf paylaştı. Resimler bir telefonun menteşe mekanizması gibi görünüyor.

Muhtemelen yeni OnePlus katlanır telefonunda kullanan bir mekanizmayı gözler önüne seriyor. Lau’nun tweet’i, akıllı telefonun adı veya tasarımı hakkında herhangi bir ayrıntı açıklamadı. Ancak telefonun Oppo’nun Find N modeline benzer olacağı tahmin ediliyor.

Cihazla ilgili detaylar hala gizli. Önceki raporlar, telefonun 2023’te piyasaya çıkacağını iddia ediyordu. OnePlus’ın katlanır akıllı telefon pazarına girmesi iyi bir haber çünkü daha fazla rekabetin ve daha iyi ürünlerin çıkmasına sebep olacak.