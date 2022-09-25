OpenSea Nedir? Nasıl Kullanılır?

Son yıllarda hayatımıza giren ve hızla değer kazanan bir kavram olan NFT, beraberinde yeni kavramlarla da tanışmamızı sağladı. Bunlardan biri Opensea. Henüz çok yaygın bir şekilde bilinmediğinden OpenSea nedir sorusunu yanıtlayabilecek çok fazla sayıda kişi bulunmuyor. O yüzden isterseniz, diital sanat eseri NFT başta olmak üzere pek çok farklı dijital varlık alışverişinin yapıldığı bir platform olan OpenSea ne işe yarar ve OpenSea nasıl kullanılır bir göz atalım.

NFT (Non-Fungible Token) için yapılabilecek en basit tanımlama dijital sanat eseridir. Son derece yüksek rakamlara satılan NFT’ler aralarında OpenSea’nin de bulunduğu pek çok farklı platformda alınıp satılabilirler. Bu durumda OpenSea için de dijital pazar yeri demek doğru bir tanımlama olabilir. Elbette OpenSea üzerinden alım satımı yapılabilen dijital varlıklar yalnızca NFT ile sınırlı değildir.

Peki bu çok konuşulan OpenSea nedir, biraz daha detaylandıralım. Dünya üzerinde en çok tercih edilen dijital sanat eseri alım satım platformlarından biri olan OpenSea Devin Finzer ve Alex Atallah tarafından geliştirilerek 2018 yılında hizmet vermeye başlamıştır. OpenSea NFT dışında fiziksel varlıkların dijital temsilleri, alan adları ve oyun öğeleri olmak üzere pek çok farklı dijital varlığın alım satımının gerçekleştirildiği bir platformdur.

OpenSea Nasıl Kullanılır?

Başlangıçta OpenSea kullanımı karmaşık görünebilse de işlem adımlarını eksiksiz bir şekilde uygulayarak kolay bir kullanıcı deneyimi yaşanabilir. OpenSea kullanımı için ilk adım kullanıcının kripto para cüzdanına sahip olmasıdır. Bu aşamadan sonra kullanıcı kripto para cüzdanını bilgisayarına indirerek kurulumunu tamamlamalıdır. OpenSea anasayfa üzerinden kripto para cüzdanı bağlantısı yapıldıktan sonra OpenSea NFT alımı ve diğer dijital varlıkların alımı için kullanılmaya hazırdır. Güvenlik nedeniyle kripto para cüzdanı şifresinin unutulmaması ve kimseyle paylaşılmaması çok önemlidir.

OpenSea’de satışta olan dijital varlıklardan bazıları belirli bir fiyat üzerinden satıldığı için hemen satın almak mümkündür. Ancak bazı dijital varlıklar açık artırma sürecinde olabilir ya da sadece belirli bir süre satışta kalabilir. Eğer satışta olan bu özellikteki dijital varlıklardan birini satın almak isterseniz kripto para cüzdanınızda bulunan kripto para cinsinden teklif vermeniz gerekir. Süreç tamamlanır ve dijital varlığı satın alma hakkı sizin olursa işlem gerçekleşir ve eserin sahibi olursunuz.

OpenSea Ne İşe Yarar?

Günümüzde her alanda dijitalleşme bu kadar ön plandayken sanat eserlerinin dijitalleşmemesi elbetteki olasılık dışıdır. NFT olarak anılan dijital sanat eserlerinin en büyük özelliği, kopyalanamaz ve değiştirilemez bir şekilde eseri satın alan kişinin orijinal varlıkları olmalarıdır. Blok zincir teknolojisiyle üretilen NFT’ler aynı şekilde korunurlar.

NFT alım satımı yapılmak istenildiği noktada dijital pazar yerlerinden yararlanmak zorunludur. Bu aşamada devreye giren OpenSea NFT alımı için kullanılan ve diğer dijital varlıklarının da alım satımının yapıldığı bir internet sitesi olarak kritik bir role sahiptir.

OpenSea’da güvenliği blok zincir teknolojisiyle sağlanan bir sistem olan Wyvern Protokolü kullanılır. Bu sistemde önce paranın ödenmesi ya da önce ürünün teslim edilmesi gibi bir süreç söz konusu değildir. Alıcı ve satıcı gerçekleşecek alışveriş için bir taahhütte bulunduğundan anlaşmanın sağlanmasıyla tüm alışveriş tek bir işlemde tamamlanız. Bu nedenle sistem tamamen güvenilirdir.

OpenSea NFT alımı ve diğer alışverişlerde temel kripto para birimi olarak Ethereum kullanılır. Bu nedenle OpenSea kullanımı için pek çok kullanıcı Ethereum cüzdanına sahip olmayı tercih eder. Bununla birlikte farklı bir kripto para birimiyle işlem yapma imkanı da vardır. Bu tür durumlarda kullanılan kripto para biriminin Ethereum’a çevrilmesiyle işlem tamamlanır.