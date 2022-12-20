Oppo, 4 işletim sistemi güncellemesi ve 5 yıllık güvenlik yaması sözü veriyor

ColorOS 13, 18 Ağustos’ta tanıtıldı ve Oppo‘nun bunu mevcut telefonlara sunmaya yönelik yoğun çabaları, şimdiye kadarki herhangi bir ColorOS sürümünün en hızlı şekilde kullanıma sunulmasını sağladı. Ancak bu duyuru daha da heyecan verici bir haberle geliyor – Oppo, 2023’ten itibaren belirli amiral gemisi akıllı telefon modelleri için yazılım desteğini genişletecek.

Plan, belirli premium modeller için 4 işletim sistemi güncellemesi ve 5 yıllık güvenlik yamaları sunmaktır. Bu, OnePlus‘ın bu yılın başlarında yaptığı taahhütle benzer. Samsung, 2021 amiral gemilerine kadar genişlettiği bu güncelleme programını ilk sunan marka oldu. Google, yalnızca 3 işletim sistemi güncellemesi ve 5 yıllık yamalarla artık geride kalıyor.

İşletim sisteminin mevcut sürümüne geri dönersek, ColorOS 13, uluslararası olarak 33 Oppo modelinde, önceki tüm sürümlerden daha fazla (örneğin, ColorOS 12’den %50 daha fazla) kullanıma sunuldu. Bu, ColorOS 12’nin kullanıma sunulmasından sonraki ilk dört ayda üç kat daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağladı.

Bu, v13’ü ColorOS tarihindeki en büyük ve en hızlı güncelleme sunumu yapar. Genişletilmiş yazılım desteği için Oppo’yu ve tebrik ederiz – umarım bu, diğer üreticiler üzerinde sadece 1-2 OS güncelleme vaatlerinin ötesine geçme baskısı oluşturacaktır. Bu gibi güncelleme gelişmelerini görmek bizler için çok sevindirici. Malum son dönemde tüketiciler yeni telefon almakta epey zorlanıyor. En azından güncel işletim sistemleri kullanabilmek güzel.