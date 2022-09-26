Oppo A17 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo, Oppo A17 adlı telefonuyla A serisine yeni bir model daha ekledi. Cihaz, iki kamera adası, düz bir sırt ve düz kenarlar ile çekici bir tasarıma sahip. Öyleyse, daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

Oppo A17

Oppo A17, HD+ çözünürlüğe ve standart 60Hz yenileme hızına sahip 6.56 inç LCD ekrana sahip. Ekran %100 DCI-P3 renk gamı ​​kapsamıyla geliyor. Ekranın etrafında su damlası çentik ve büyük çerçeveler var.

Cihaza güç sağlayan bir MediaTek Helio G35 bulunuyor. İşlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile tamamlanıyor. Kamera için, akıllı telefonun arkasında 50MP f/1.8 ana kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor.

Ön tarafta, sabit odaklı bir 5MP f/2.2 selfie kamerası alıyoruz. Ana kamera kurulumu, AI, 360 derece Dolgu Işığı, Portre Rötuşlama, HDR ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli görüntüleme özelliklerine sahip.

A17, Süper Güç Tasarruf Modu ve Süper Gece Bekleme Modu da dahil olmak üzere pil ömrünü uzatmak için birkaç özelliğe sahip 5000 mAh pilden güç alıyor. Diğer dikkate değer özellikler arasında ColorOS 12.1 üzerinden Android 12, IPX4 su geçirmezlik ve USB-C bulunuyor.

Oppo A17, Lake Blue ve Midnight Black olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. Fiyatı 130 dolardan başlıyor.