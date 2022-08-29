Oppo A17K, Yakında Görücüye Çıkacak

Oppo’nun dünya çapında birkaç A serisi akıllı telefon piyasaya sürmesi planlanıyor. Son zamanlarda, Oppo A17, GCF ve BIS Hindistan web sitelerinde görüldü ve yakında piyasaya sürüleceğini ima etti. Şimdi, TKDN, BIS ve IMDA dahil olmak üzere birden fazla sertifika sitesinde Oppo A17K adlı yeni bir akıllı telefon göründü.

IMDA web sitesinde “CPH2471” model numarasına sahip yaklaşan bir Oppo akıllı telefon tespit edildi. Liste, cihazın “Oppo A17K” adını taşıyacağını doğruluyor. IMDA veritabanı ayrıca, telefonun WCDMA ve LTE mobil ağlarının yanı sıra Bluetooth, Wi-Fi ve GPS’i destekleyeceğini de ortaya koyuyor.

Ayrıca cihaz aynı model numarasıyla BIS Hindistan web sitesini de ziyaret etti. Her zamanki gibi, liste akıllı telefon hakkında herhangi bir ayrıntı açıklamadı. Ancak, Oppo A17K’nın yakında Hindistan pazarında piyasaya sürülebileceğini öne sürdü.

Bahsedildiği gibi, Oppo A17K aynı model numarasıyla TKDN web sitesinde de görüldü. TKDN listesi, cihazın yalnızca 4G bağlantısına sahip olacağını ortaya koyuyor. Akıllı telefonun adı, bütçe dostu olarak piyasaya sürüleceğini ve iyi özellikler taşıyabileceğini gösteriyor.