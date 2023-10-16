Oppo A2x, Dimensity 6020 yonga seti ve uygun fiyatı ile tanıtıldı

Oppo kısa süre önce Dimensity 6020 yonga seti ile güçlendirilmiş uygun fiyatlı bir akıllı telefon olan Oppo A2x‘i tanıttı. Yaklaşık 150 dolar fiyat etiketi ile gelen cihaz, tüketiciler için bütçe dostu bir seçenek sunuyor.

Telefon, Oppo’nun son üç yıldır A serisinde sürekli olarak kullandığı bir ekran teknolojisi olan 6,56 inç LCD ekrana sahip. Bu ekran HD+ çözünürlüğe, 90 Hz yenileme hızına ve 720 nit tepe parlaklığına sahip.

Ön tarafta, 5 megapiksel selfie kamerasını barındıran bir su damlası çentiği var. Cihazın arka tarafında ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksellik tek bir kamera ve LED flaş bulunuyor.

Kaputun altında, 7nm Dimensity 6020 yonga seti, sırasıyla 128 GB veya 256 GB depolama alanıyla eşleştirilmiş 6 GB veya 8 GB LPDDR4X RAM seçenekleriyle gelen telefona güç veriyor. Oppo A2x ayrıca sol tarafta bir microSD yuvası sunarken, sağ tarafta parmak izi tarayıcısı olarak da işlev gören güç tuşu yer alıyor.

Cihaz 5.000 mAh batarya ile donatılmıştır, ancak şarj hızları ile ilgili ayrıntılar açıklanmamıştır, bu da nispeten mütevazı şarj yeteneklerine işaret etmektedir.

Oppo A2x çift SIM kartlı bir cihaz ve üzerinde ColorOS 13.1 bulunan Android 13 ile çalışıyor. Diğer dikkat çekici özellikler arasında 3,5 mm ses jakı ve suya ve toza dayanıklılık için IP54 derecesi yer alıyor.

Oppo A2x’i üç renk seçeneğiyle piyasaya sürdü: Siyah, Sarı ve Mor. Son iki rengin arka yüzünde dokulu bir kaplama bulunuyor. Fiyatlandırma 6 GB RAM ve 128 GB depolama varyantı için CNY1,099’dan (yaklaşık $150) başlıyor ve 8 GB RAM ve 256 GB depolama modeli için CNY1,399’a (yaklaşık $190) kadar çıkıyor. Telefon Çin’de halihazırda mevcut olsa da, uluslararası kullanılabilirlik belirsizliğini koruyor.